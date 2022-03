Intensiv artillerield mot Mykolaiv

Ryssland fortsätter sitt anfall mot Ukraina med varningar om en förestående offensiv mot huvudstaden Kiev. Trots intensiv artilleribeskjutning rapporteras de ryska markstyrkorna inte ha avancerat nämnvärt det senaste dygnet.

Hamnstaden Mykolaiv i södra Ukraina är under intensiv artillerield på måndagsmorgonen, rapporterar The New York Times, efter det att ukrainska förband tryckt tillbaka de ryska styrkorna ut ur staden på söndagen.

Under natten har även intensiva attacker från luften fortsatt över Charkiv i nordöst, där ett tv-torn träffades av rysk artillerield på söndagskvällen. Senast i raden att träffas i attackerna är ett universitet och ett bostadskvarter, med flera dödsoffer som följd, rapporterar AFP.

Ryska styrkor håller också på att samla sina resurser för att "storma Kiev", enligt den ukrainska militären.

"Fienden fortsätter offensiven mot Ukraina genom att fokusera på att omringa Kiev, Charkiv, Tjernihiv, Sumy och Mykolaiv," skriver generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor i en uppdatering.

I byn Tuzly, som ligger i Odessa-regionen, har viktig infrastruktur beskjutits, enligt den regionala militären, men ingen ska ha skadats.

Flera ryska stridsfartyg som lämnade Krimhalvön för några dagar sedan tros vara på väg mot den historiska hamnstaden Odessa, vid Svartahavskusten. Tidigare under söndagen varnade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om ett nära förestående anfall mot miljonstaden.

– Det kommer att bli ett krigsbrott, ett historiskt brott, sade Zelenskyj.

Men den akuta risken för ett amfibieanfall mot staden tonas ner av USA, rapporterar BBC. Bedömningen av försvarshögkvarteret Pentagon är att en invasion av Odessa inte är nära förestående.

Den militära situationen på marken har inte förändrats på något betydande sätt det senaste dygnet, konstaterar oberoende Institute for the Study of War (ISW), i sin senaste uppdatering.

"Ryska styrkor fortsätter med insatser öster och väster om Kiev, väster om Charkiv och mot Mykolayiv-Odessa, men har avvaktat med storskaliga markattacker", skriver institutet.

ISW uppger att Ryssland intensifierat flyg- och artillerianfallen mot civila mål, medan ukrainska styrkor gjort ett motanfall i närheten av den omringade staden Mariupol.

"Ukrainska flygvapnet och luftförsvarsstyrkor fortsätter att fungera, och orsakar skada på ryska marktrupper och stör ryska flyg- och robotinsatser", skriver ISW.

Storbritanniens försvarsdepartement gör en liknande bedömning.

"Det är högst osannolikt att Ryssland har lyckats uppnå sina mål hittills," skriver departementet på Twitter.

Pentagon uppskattar att omkring 600 ryska robotar har avfyrats sedan invasionen inleddes den 24 februari och att ungefär 95 procent av de ryska styrkorna som har varit samlade vid den ukrainska gränsen har satts in i offensiven och gått in i Ukraina.