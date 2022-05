USA: Seg rysk framfart – annekteringar nära

Rysslands förstärkta offensiv i östra Ukraina går inte heller som planerat, enligt USA. Vid sidan av det sägs Ryssland planera för fullt för nya välregisserade annekteringar. Längre västerut, i kuststaden Odessa, dödades en tonåring i samband med att en bro bombades sönder.

USA vill ge en bild av att den ryska armén inte är tillräckligt förberedd för att ta nya tag vid krigets östra front. Ryska soldater sägs vara dåligt ledda, sakna stridsmoral och återigen drabbas av bristande logistik, gör det amerikanska försvarsministeriet gällande.

"Vi ser fortsatt som bäst minimala framryckningar av ryssarna i Donbass", citeras en icke namngiven tjänsteman i ett pressmeddelande på ministeriets hemsida.

Enligt mer oberoende observationer har Ryssland avancerat i Donbass de senaste dagarna, men i väldigt långsam takt. På måndagen rapporterades ukrainska styrkor ha återtagit ett antal mindre orter i regionen.

Rysslands framryckningar har skett öster om den omstridda lilla staden Popasna, som ligger centralt i Donbass, samt öster om staden Izium, som ligger intill regionen.

I en del områden som Ryssland har ockuperat har det börjat ske stora förändringar. I staden Cherson, nordväst om den annekterade Krimhalvön, infördes den ryska rubeln som valuta i helgen. Nu har ockupationsmakten styrt om internettrafiken i Cherson-området till ryskt nät, där man har större möjligheter att utöva censur och övervakning.

Sedan Ryssland drog tillbaka samtliga styrkor från områden i norra Ukraina har fokus riktats mot Donbass-regionerna Luhansk och Donetsk, samt mot Svartahavskusten, öst och väst om Krimhalvön.

Strax innan Ryssland inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina erkände man två i allra högsta grad rysksponsrade så kallade folkrepubliker i Luhansk och Donetsk.

Ryssland överväger att omedelbart annektera Luhansk och Donetsk – men också Cherson med omgivande oblast (län), säger USA:s ambassadör till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Michael Carpenter.

– Våra uppgifter gör gällande att Ryssland planerar att utforma folkomröstningar om införlivning någon gång i mitten av maj, säger han, och beskriver informationen som "väldigt trovärdig".

Rysslands president Vladimir Putin har sedan många år tillbaka refererat till områdena längs med Ukrainas kust som "Nya Ryssland" (Novorossija). Området som sträcker sig ungefär till gränsen till dagens Moldavien gavs det namnet när det hamnade under Tsarrysslands kontroll på 1700-talet.

Den ryska offensiven fortsätter också västerut längs med kusten. En strategiskt viktig bro som sträcker sig över Dniesters floddelta i Odessa har bombats sönder. En robot träffade ett bostadshus där fem personer befann sig. En pojke som var 14 eller 15 år gammal (uppgifterna går isär) dödades och en något äldre flicka skadades.

– På vilket sätt hotade dessa barn. . . den ryska staten? Det är på det här sättet de strider, sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sitt senaste inspelade tal.

Miljonstaden Odessa är en viktig hamnstad, inte långt från gränsen till Moldavien.

Stålverket Azovstal i den östliga staden Mariupol är fortsatt en av de hårdast beskjutna platserna i landet. Betongbyggnaderna ovan mark är bombade till grus, men i kulvertar och skyddsrum under komplexet har hundratals civila och hundratals stridande ukrainare sökt skydd under full belägring i flera veckor.

Under måndagen kunde ett hundratal civila evakueras från stålverket, till område som står under ukrainsk kontroll. Tanken är att fler transporter ska avgå från Mariupol under tisdagen.

Allt som allt bedöms upp emot 100 000 människor ännu vara kvar i den rejält krigshärjade staden.