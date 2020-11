USA låter dömd spion flytta till Israel

En amerikansk man som dömts för att ha spionerat på sitt hemland å Israels vägnar släpps helt fri – så att han kan flytta till Israel.

Jonathan Pollard greps 1985 och dömdes till livstids fängelse för spioneri, i ett fall som kom att anstränga relationerna mellan annars nära allierade USA och Israel. I Israel hyllades han som en hjälte och landet gav honom medborgarskap.

2015 frigavs Pollard villkorligt och han har sedan dess levt med fotboja, flera restriktioner och tvingats stanna i USA.

Myndigheterna har nu tittat närmare på 66-åringens fall och USA:s justitieministerium meddelar att det inte finns någonting som tyder på att han kommer att bryta mot lagen igen.

Pollard arbetade som underrättelseanalytiker inom den amerikanska flottan när han kontaktade Israel och började dela med sig av topphemligheter mot pengar. Informationen användes bland annat i planeringen av en israelisk attack mot palestiniernas paraplyorganisation PLO:s högkvarter i tunisiska Tunis 1985, där omkring 60 människor dödades.

USA:s underrättelseväsen har tidigare motsatt sig alla strafflindringar för spionen. 1998 rapporterade The New York Times att den dåvarande CIA-chefen hotade att säga upp sig om USA på något vis blandade in Pollard-ärendet i de då pågående fredssamtalen i Mellanösternkonflikten.