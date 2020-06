USA: Lång kamp kvar för att besegra IS

Irak och Syrien skakas av en våg av nya IS-attacker. Det visar hur viktigt det är att fortsätta kampen och inte vila, enligt den internationella allians som kämpar mot den terrorstämplade rörelsen.

Sjungande jihadister höjer sina vapen mot ökensolen medan grävmaskiner ger sig på den syrisk-irakiska gränsen. De välgjorda propagandafilmerna sprids över världen medan stad efter stad faller till extremisterna innan de slutligen utropar sitt kalifat.

Sex år senare har IS tryckts tillbaka och anhängarna gömmer sig i perifera ökenområden där statens kontroll är bristfällig. De senaste månaderna har dock antalet IS-attacker ökat, framför allt i Irak men också i Syrien. Det är dåliga nyheter för den USA-ledda allians som sedan 2014 har varit med och punkterat extremisternas territoriella drömmar.

– Vår kamp mot IS kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Vi kan inte vila, sade USA:s utrikesminister Mike Pompeo under ett möte nyligen med företrädare för länder som deltar i alliansen.

Han pressade också länderna att skjuta till mer pengar till insatsen trots att många har ansträngda kassor på grund av coronapandemin. Målet var satt till över 700 miljoner dollar under 2020, men hittills har bara 200 miljoner dollar kommit in, enligt en talesperson för USA:s utrikesdepartement som citeras av nyhetsbyrån AFP.

Alliansen har 82 medlemmar som samarbetar i kampen mot IS på olika sätt, bland annat militärt men också genom att till exempel informera, motverka propaganda och erbjuda stabiliserande insatser i tidigare IS-områden. Omkring 30 länder bidrar militärt.

Även om extremisterna har dragit nytta av pandemin finns det enligt experter andra orsaker bakom det ökade antalet attacker. I Irak har IS utnyttjat ett säkerhetsvakuum som uppstått till följd av en territoriell dispyt mellan centralregeringen och den självstyrande kurdiska regionen samt när soldater från alliansen mot IS dragit sig tillbaka från flera baser. Det senare bygger på bedömningen att hotet från IS minskat och att de irakiska styrkorna i större utsträckning kan klara sig själva.

Men koalitionen behövs fortfarande, för att skydda civila. Och det är också viktigt att de som har begått brott ställs till svar.

Samarbetet på marken har också försvårats av de ökade spänningarna mellan Irak, Iran och USA. Amerikanska soldater som tjänstgör för alliansens räkning i Irak har hamnat i skottlinjen för irakiska milisgrupper som får stöd av Teheran. Och USA:s drönarattack mot den iranske generalen Qassem Soleimani i Bagdad i januari fick det irakiska parlamentet att godkänna ett icke-bindande förslag om att internationella soldater skulle lämna Irak. Sedan dess har dock Irak fått en ny premiärminister och förhoppningen är att relationerna ska tina med Mustafa Kadhemi vid rodret.