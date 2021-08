USA hämnades – dödade IS-strateg i drönarattack

IS Khorasan har funnits i östra Afghanistan sedan slutet av 2014 och är en regional förgrening av den internationella terrororganisationen IS. Exakt hur samröret med IS ser ut är dock oklart.

Terrorrörelsen ligger bakom några av de senaste årens blodigaste terrordåd i Afghanistan och grannlandet Pakistan. Måltavlorna har inkluderat moskéer, helgedomar, marknader och sjukhus, med mängder av civila dödsoffer som följd. Särskilt utsatta har shiamuslimer varit, då de av IS betraktas som "otrogna".

Talibanerna och IS Khorasan är svurna fiender. Grupperna delar vissa sunnijihadistiska idéer, men har också konkurrerande maktanspråk.

Källa: AFP