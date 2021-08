USA: Centrala diplomater har lämnat Kabul

Det amerikanska tillbakadragandet går in i sitt absoluta slutskede. Diplomater med centrala funktioner har nu lämnat Afghanistan, enligt en myndighetskälla.IS i Afghanistan säger sig samtidigt ligga bakom måndagens raketattack mot Kabuls flygplats. Raketerna oskadliggjordes av luftvärnssystem.

Runt 1 200 personer evakuerades från Kabul under söndagen, enligt Vita huset. På måndagen kom sedan beskedet att de allra sista amerikanska avresorna från Afghanistan är nära förestående. Enligt en tjänsteman som lämnade Kabul under måndagen har diplomater med centrala funktioner nu lämnat landet, samtidigt som en andra tjänsteman bekräftar att merparten av diplomaterna evakuerats.

Totalt har USA evakuerat fler än 122 000 människor från Afghanistan.

Vid ett FN-möte under måndagen väntas Storbritannien och Frankrike föreslå att en "säkerhetszon" upprättas i Kabul. Länderna har uttalat att de vill se en fortsatt internationell närvaro i landet.

– Vårt resolutionsförslag syftar till att definiera en säker zon i Kabul, under FN:s kontroll, vilket skulle möjliggöra för fortsatta humanitära insatser, sade Frankrikes president Emmanuel Macron till tidningen Le Journal du Dimanche på söndagen.

Från ryskt håll välkomnas initiativet.

– Det är absolut ett förslag som bör diskuteras, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till reportrar.

USA har tidigare sagt att tisdagen är den sista dagen för evakueringarna.

I norra Kabul, där flygplatsen är belägen, syntes svart rök stiga mot himlen tidigt på måndagen efter att luftvärnssystem oskadliggjort flera raketer som skickats i riktning mot flygplatsen – en attack som IS i Afghanistan, IS Khorasan, uppger sig ligga bakom. För de Kabulbor som bor nära flygplatsen har tillvaron förvandlats till en mardröm.

– Sedan amerikanerna tog kontroll över flygplatsen så kan vi inte sova ordentligt. Det är antingen skottlossningar, raketer, sirener eller ljudet av enorma flygplan. Nu när de (amerikanerna) har blivit måltavlor så finns risk för även våra liv, säger Abdullah som bor nära flygplatsen till nyhetsbyrån AFP.

Enligt amerikanska uppgifter ska aktiviteten på flygplatsen inte ha påverkats.

Talibanerna tror att IS-attackerna kommer att avta när västerländska styrkor lämnat landet, uppger rörelsens talesperson Zabihullah Mujahid. Annars kommer talibanerna "ta hand om dem", säger Mujahid till AFP.

– Vi hoppas att de afghaner som är påverkade av IS kommer att ge upp sina aktiviteter när de ser en islamisk regering formas i frånvaro av utlänningar.

USA kommer att utreda uppgifter om civila offer i den drönarattack som amerikansk militär genomförde i Kabul på söndagen. Attacken riktades mot en självmordsbombare som enligt USA planerade att attackera stadens flygplats.

CNN rapporterar att nio personer från samma familj, varav sex barn, finns bland de döda i den USA-ledda attacken. Enligt en släkting till familjen ska det yngsta offret vara en tvåårig flicka.

– Vi känner till rapporter om civila offer efter vår attack mot ett fordon i Kabul i dag, säger Bill Urban, talesperson för USA:s centralkommando (Centcom) som ansvarar för amerikanska militära insatser i regionen, i ett uttalande.

– Vi utvärderar fortfarande denna attack som vi vet avvärjde ett överhängande hot mot flygplatsen, fortsätter han.

Centcom säger att de omfattande explosioner som följde efter drönarattacken tyder på att fordonet som var dess mål var fullastat med explosivt material. På måndagen kritiserar talibanernas talesperson USA för att ha utfört attacken "utan att informera först", rapporterar Reuters.

I torsdags dödades uppemot 200 personer av en självmordsbombare vid flygplatsen, enligt lokala sjukhuskällor. Även flera amerikanska soldater dödades. De flesta av dem begravdes på hemmaplan i USA under helgen.

IS Khorasan har tagit på sig även den attacken. Den misstänkta självmordsbombare som var söndagens måltavla ska ha tillhört samma organisation. IS Khorasan sägs även ligga bakom en rad attacker mot civila i moskéer, skolor och även sjukhus i Afghanistan och Pakistan under de senaste åren.