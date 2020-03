USA bereder biljonstöd – New York hårt drabbat

New York är särskilt hårt drabbat av coronavirusets spridning i USA och delstaten har upptäckt fler coronafall än flera utsatta länder. När stora delar av USA har satts i karantän kommer centralbanken få ett mångbiljontillskott och familjer ett särskilt virusbidrag.

Över 15 000 personer har bekräftats bära på coronasmittan i delstaten New York, där metropolen med samma namn ligger, rapporterar CNBC.

Det är fler fall än vad som har upptäckts i till exempel Sydkorea, Frankrike och Storbritannien (även om det inte nödvändigtvis genomförs lika många tester på respektive plats).

– Det här kommer att bli den största krisen i landet sedan den stora depressionen, säger staden New Yorks borgmästare Bill De Blasio i en intervju med CNN.

Demokraten De Blasio anser att den federala regeringen inte försett New York med tillräcklig vårdutrustning för att ta hand om de som insjuknar. Han vill också att militären ska kallas in i stor skala.

– Om vi inte får fler respiratorer de närmaste 10 dagarna kommer människor som inte behöver dö göra det, säger borgmästaren.

– April kommer att bli mycket värre än mars och jag är rädd att maj kommer bli värre än april.

Över 25 000 personer hade bekräftats vara smittade av coronaviruset i USA innan siffrorna uppdaterades i delstaten New York. Åtminstone 340 av dessa har avlidit.

Ett krispaket ska ge centralbanken Fed ett likviditetstillskott på motsvarande ungefär 3,8 biljoner euro, säger finansminister Steven Mnuchin i en intervju med Fox News. På så vis hoppas man att företag som drabbas av coronapandemin kan klara sig genom de kommande 90 till 120 dagarna.

– Vi måste få in pengarna i ekonomin nu. Om vi gör det tror jag att vi kan stabilisera ekonomin, säger Mnuchin, som öppnar för ytterligare stödåtgärder om krisen pågår längre än tio till tolv veckor.

Ett särskilt stöd kommer också att riktas mot hushållen. En genomsnittlig familj på fyra personer kan förvänta sig en engångsutbetalning på motsvarande 2 800 euro, enligt Mnuchin.

Stödpaketet färdigställs i diskussioner mellan partierna. Enligt Demokraterna återstår det dock en del detaljer innan de kommit överens.

Nästan var fjärde amerikan har beordrats att stanna hemma, då strikta karantänsregler har införts i delstaterna Kalifornien, New York, Illinois, Connecticut och New Jersey. De omfattar landets tre största städer New York, Los Angeles och Chicago.

– Om vi inte säger åt människor att stanna hemma och sluta interagera som de brukar kommer vi att se fler och fler, tusentals eller tiotusentals fler dödsfall än vi annars hade gjort, säger J.B. Pritzker, guvernör i Illinois, där Chicago ligger.

Tillverkningen av respiratorer, ansiktsmasker och annan skyddsutrustning har trappats upp och kommer i första hand att skickas till New York och de andra delstater som är värst drabbade, säger Anthony Fauci, chef för den amerikanska smittskyddsmyndigheten, i en intervju med CBS News.

New York är uppenbart värst drabbat, säger han:

– Det är väldigt, väldigt tydligt att de är av väldigt hög prioritet.