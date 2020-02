HBL hade den 11.2, sin vana trogen, en artikel om klimatutsläpp. Det är inget fel att informera läsarna om utsläppsfakta, men ovannämnda artikel är ett fasansfullt exempel på hur man kan bolla med procent och relativa tal, som är rena rama rappakaljan för en vanlig läsare.

Att jämföra utsläppen per capita kommunerna emellan är ganska så infantilt. De värden man presenterar säger absolut ingenting om reella fakta. Vad har det med eventuella åtgärder att göra om en viss kommun har ett pyttelitet eller rent av negativt utsläpp per capita då orsaken till "medaljplats" är att man just råkar ha en hel vindkraftspark på sitt område. Att det sedan i vissa kommuner, som till exempel Pargas och Villmanstrand, råkar finnas cementindustri är väl inte kommuninvånarnas fel. Inte kan väl Brahestadsborna heller skuldbeläggas för att de representerar superklassen med sina cirka 160 ton per person, och det på grund av att SSAB:s stålverk råkar finnas där. Om i dessa kommuner industrin läggs ner kommer de vips på "medaljplats", men levebrödet blir nog märkbart tunnare!

Om man i Helsingfors på kartan skulle gärda in kraftverket Helen och sen räkna koldioxidutsläppet per antalet anställda skulle garanterat idékläckaren sättas in på närmaste "kuranstalt". Varför är det då fiffigare att jämföra samma sak kommunvis?

Saken blir inte alls bättre av att en representant för Finlands miljöcentral, snusförnuftigt konstaterar: "att kalkylen inte avser att rangordna kommunerna utan avser att hjälpa dem att se var de står i relation till andra kommuner med liknande förutsättningar. Verkligen informativt!

I samma artikel är två "kakor" införda med färgade sektioner och procent i varje som visar andelen av hela kakan. En snabb analys av sektionerna som har med energi att göra, oberoende av typ, ger att i Nyland är energins andel hela 55 procent av det totala, men i hela landet blott 41 procent. Matematiken stämmer till punkt och pricka, men att jämföra dessa är bortkastad tid. Orsaken är segmentet Jordbruk, som i Nyland är 3 procent och i hela landet 17 procent.

Säkert är procenten i stort sett korrekta, men till saken hör att jordbruket inte alls hör hit.

Det är ett fatalt tankefel att över huvud taget här ta med jordbruket. Jordbruket är den plats där fotosyntesen binder oerhörda mängder koldioxid i allt det som människor, djur, fåglar och fiskar sen matas med, oberoende av i vilket stadium av processen matandet sker. I princip återbördas varje kolatom som i fotosyntesen tas ur luften förr eller senare tillbaka dit den kom ifrån. Under vilken tid det sker varierar beroende på hur och när produkterna används eller förtärs.

En sak är helt oomkullrunkelig; avgjort största delen återbördas på annat ställe än på bondgårdarna! Då borde man ju ta den med där utsläppen sker eller helt lämna bort den, som man enligt "kakbakaren" gjort med industrins utsläpp. Ingen vettig människa tror ju att Finlands industri förorsakar futtiga 2 procent av alla koldioxidutsläpp. Så varför då svarva till sådana här fåniga "kakor"?

Tar man då bort jordbruket från båda kakorna står energin i den nyländska kakan för 56,7 procent och i hela landets för 49,4 procent. Verkar betydligt trovärdigare.