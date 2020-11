Uppskjutet klimatmöte hotat även nästa år

Pandemin kan få långtgående konsekvenser för möjligheten att hålla FN:s årliga klimatmöten. Men alternativa former börjar växa fram.

Det stora klimatmötet COP26 som skulle ha invigts i den skotska staden Glasgow förra veckan blev inställt på grund av pandemin. Nu kommer uppgifter om att mötet kanske inte kan hållas som planerat nästa år heller, rapporterar Sky News.

– Vi hoppas kunna hålla vissa delar av mötet i fysisk form, men ser samtidigt framför oss att det till mycket stor del kommer att äga rum på nätet. Det beror till stor del på hur det går att bekämpa pandemin, säger den skotska miljöpolitikern Roseanna Cunningham till Sky News.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Berlin, har tidigare sagt att det naturligtvis var en besvikelse att årets möte inte kan hållas som planerat – men att det i praktiken inte behöver vara så allvarligt. Kanske är det dags att omvärdera synen på stora möten, menar han.

– Jag ser inte att vi kommer att vilja samla 40 000 människor fysiskt på samma ställe igen, dit alla flyger. Det är passé. Det är ett kapitel som vi nu har avslutat i mänsklighetens historia, att ha den typen av förhandlingsmöten, säger Rockström.

Liksom Cunningham ser han framför sig en blandning av fysiska och virtuella möten.

– Det kommer definitivt att vara fysiskt, men kanske mer i en hybridform. Att man har en distribuerad modell med grupperingar som kanske sitter i olika delar av världen och interagerar, säger Rockström.

Klimatarbetet och klimatförhandlingarna har redan flyttat ut på nätet i allt större omfattning. Just nu pågår till exempel mötet Race to Zero Dialogues, där forskare, företag, politiker och representanter för civilsamhället diskuterar klimatfrågan. Det anordnas av Storbritannien i samarbete med FN.

I slutet av månaden arrangeras Climate Dialogues av FN:s klimatkonvention, ett forum för fortsatta förhandlingar inom Parisavtalet. Och på Parisavtalets femårsdag, den 12 december i år, hålls ytterligare ett nätbaserat möte. Då finns stora förväntningar på att världens länder ska presentera uppdaterade klimatlöften för hur de ska sänka sina utsläpp av växthusgaser – så att den globala uppvärmningen kan hållas till högst två grader över förindustriell nivå.