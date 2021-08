Afghanistan Upphör evakueringarna? Biden väntas ge besked inom ett dygn

Tusentals människor fortsätter desperat att försöka fly Afghanistan via Kabuls flygplats. Under tolv timmar på måndagen evakuerades nästan 11 000 personer med amerikanska plan. Ett beslut från USA:s president Joe Biden om att förlänga tidsfristen för evakueringarna kan komma under tisdagen.