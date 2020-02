Uppgifter till The Guardian: Trump lovade Assange benådning mot offentligt uttalande om rysk inblandning i hackerattack

Löftet ska hänga ihop med rysk inblandning attacken mot Demokraternas e-postservrar 2016. Vita huset förnekar påståendet.

USA:s president Donald Trump lovade att benåda Julian Assange om Wikileaksgrundaren offentligt hävdade att Ryssland inte var inblandat i hackerattacken mot Demokratiska partiets e-postservrar 2016. Det påstår Assanges advokater enligt tidningen The Guardian.

Erbjudandet ska ha framförts av dåvarande republikanske kongressledamoten Dana Rohrabacher då denne i augusti 2017 besökte Assange på Ecuadors ambassad i London, där Assange uppehöll sig i nästan sju år för att undvika en svensk utlämningsbegäran rörande sexualbrott.

I ett uttalande uppger Assanges advokat Jennifer Robinson följande: "Rohrabacher träffade Assange och sade, i enlighet med presidentens instruktioner, att han erbjöd en benådning eller någon annan utväg om Assange sade att Ryssland inte hade någonting att göra med läckorna från Demokratiska partiet", enligt The Guardian.

Uppgifterna från Assanges advokater lämnades in som bevis under en förberedande förhandling inför nästa veckas domstolsförhandlingar, om huruvida Wikileaksgrundaren ska utlämnas till USA. Rätten gav sitt godkännande till att uppgifterna får läggas fram under huvudförhandlingen.

Assange medverkade själv i hearingen via videolänk från Belmarshfängelset där han avtjänar ett knappt årslångt straff för brott mot brittiska borgensregler, men deltog enligt nyhetsbyrån Reuters inte i några diskussioner utan uppgav bara sitt namn och födelsedatum.

De ryska hackerangreppen var en uppmärksammad del av den ryska påverkansoperationen mot USA:s presidentval 2016, och hade enligt amerikanska underrättelsetjänster som syfte att underminera Demokratiska partiets kandidat Hillary Clinton och stärka Trumps vinstchanser.

Rysk underrättelsetjänst förmodas ha använt sig av Wikileaks som mellanled för att offentliggöra e-post från Demokraterna.

Rohrabacher kontaktade på eget initiativ 2017 Trumps dåvarande stabschef John Kelly för att föreslå "en deal" mellan USA och Assange, rapporterar The Wall Street Journal. Rohrabacher beskrivs av tidningen som "en prorysk röst i kongressen

Vita huset bestrider dock att den amerikanske presidenten ska ha erbjudit benådning.

– Presidenten känner knappt Dana Rohrabacher utöver som tidigare kongressledamot. Han har aldrig pratat med honom om det här eller knappt om något annat heller. Det är fullständigt hopdiktat och en total lögn, säger talespersonen Stephanie Grisham till Reuters.

Domstolsförhandlingarna om den amerikanska utlämningsbegäran inleds på måndag och förväntas ta flera månader.

USA hävdar att Assange avslöjat försvarshemligheter och om utlämningen beviljas riskerar han upp till 175 års fängelse.