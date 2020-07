Uppgifter: Storbritannien vill fasa ut Huawei

Huawei kan stå inför ännu ett stort bakslag. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kan senare i år komma att stänga ute den kinesiska telekomjätten från landets 5G-nätverk, rapporterar The Telegraph.

Uppgifterna kommer efter att det brittiska underrättelseorganet GCHQ ska ha gjort en ny utvärdering kring de eventuella säkerhetsriskerna med att låta Huawei släppas in i landets 5G-nät.

Enligt The Telegraphs källor mejslas nu ett förslag fram som ska förhindra Huaweis kommande installering av utrustning i de brittiska nätverken. Boris Johnson tros därefter meddela att Huaweis produkter stängs ute, uppger källorna, vilket skulle innebära en helomvändning från premiärministerns tidigare löfte om att ge bolaget en del av den brittiska 5G-kakan.

Storbritanniens hälsominister Matt Hancock vill inte kommentera de nya uppgifterna, men antyder att Huawei känner till vad som väntas av företaget.

– Det jag kan säga är att när vi kom med vår interimsrapport tidigare i år så fanns det en rad villkor som skulle uppfyllas, säger han enligt nyhetsbyrån Reuters.

Det tidigare beslutet att släppa in Huawei i Storbritanniens 5G-nät möttes av ilska från amerikanskt håll. Enligt The Financial Times var president Donald Trump "rosenrasande" och "apoplektisk" under ett telefonsamtal med Johnson efter beskedet.

En utestängning från Storbritannien kan komma att slå hårt mot Huawei. Enligt en rapport från den brittiska myndigheten för cybersäkerhet, NCSC, har USA:s sanktioner haft en omfattande inverkan på telekomjättens affärer.

Debatten om huruvida Huawei ska tillåtas som telekombyggare i Storbritannien, liksom i många andra länder, hänger ihop med påstådda säkerhetsrisker kring att Kinas regim via företagets teknik skulle kunna stjäla värdefull information.