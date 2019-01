Uppgifter: Nedstängningen i USA hävs

USA:s president Donald Trump kommer att acceptera en tillfällig finansiering av budgeten för att – temporärt – kunna häva den pågående nedstängningen av statsapparaten, rapporterar Washington Post.

Beskedet är resultat av förhandlingar mellan Trump och ledamöter i kongressen, och Trump väntades bekräfta uppgifterna på fredagskvällen finsk tid under ett anförande i Vita huset.

Donald Trump och kongressledamöterna har kommit överens om ett tre veckor långt uppehåll, enligt en källa i Vita huset som nyhetsbyrån Reuters refererar till.

Därmed kommer 800 000 människor att få lön för första gången på 35 dagar.

Tidigare under dagen kom beskedet att flygtrafiken på USA:s östkust drabbats av trafikstörningar och förseningar med anledning av nedstängningen av statsapparaten.

Hundratals flyg ställdes in eller sköts upp framför allt vid flygplatser i New York-området och i Philadelphia. Orsaken var i första hand att anställda inom trafikledningen har sjukanmält sig. Den amerikanska luftfartsmyndigheten stoppade trafiken på New York-flygplatsen LaGuardia i en dryg timme under dagen.

Att hundratusentals statligt anställda har gått utan lön har fått konsekvenser på flera håll. Tusentals anställda vid den amerikanska skattemyndigheten som kallats tillbaka till arbetet har vägrat att dyka upp trots att regeringen beordrat totalt 26 000 att återgå.

Av dessa har 9 000 inte kunnat nås och 5 000 har åberopat försäkringsskäl för att stanna hemma.