Uppdrag i lägenhet i Karleby blev våldsamt – en polis skadades lindrigt

Den misstänkte är en man född på 90-talet och känd av polisen sedan tidigare.

Under natten till onsdagen tog polisen emot ett uppdrag via ett hemlarm i Stenhagen i Karleby. När polisen steg in i lägenheten upptäckte de att mannen som bodde där hade både ett skjutvapen och ett eggvapen i händerna, rapporterar Polisinrättningen i Österbotten.

Polisen backade genast ut igen och stängde dörren. Förstärkning och enheter från räddningsverket kallades till platsen.

Polisen kunde inte etablera någon kontakt med mannen. Efter en timme uppmanades han att komma ut och polisen kunde på ett tryggt sätt gripa honom.

I samband med transporten till häktet blev mannen våldsam och en polis skadades lindrigt.

Under kontrollen av mannens lägenhet upptäckte man att han försökt sätta eld på en matta. Branden hade slocknat av sig själv och räddningsverket kunde vädra ur lägenheten.

Mannen misstänks för försök till sabotage, våldsamt motstånd mot tjänsteman och skadegörelse. Efteråt framkom det att skjutvapnet var en startpistol.