United-stjärnan fortsätter kampen mot hunger

Marcus Rashford fortsätter sin kamp för hungrande barn. Nu tar han hjälp av brittiska mataffärer för att samla in mat.

Manchester United-spelaren Marcus Rashford har gått ihop med ett antal stora brittiska matkedjor, bland annat Tesco, Asda och Sainbury's, för att hjälpa hungrande barn i Storbritannien. Detta uppger den engelska landslagsmannen under tisdagen.

– Jag tror ofta att människor som frågar om hjälp tror att andra ser ner på dem, och det är någonting som jag vill ändra på, säger Rashford till BBC.

– Om man behöver hjälp ska man få be om hjälp. Hålla huvudet högt, och fråga om hjälp.

– Vi funderar på hur vi skulle göra detta på bästa sätt, att få familjer att äta långsiktigt och inte behöva vara hungriga. Vi vill se hur långt vi kan nå i denna fråga, säger engelsmannen.

Rashford uttalade sig tidigare i somras kritiskt mot den brittiska regeringens förslag att dra in på de kostnadsfria skolluncherna, och hänvisade till sin egen barndom där han själv ofta gick hungrig.

I ett brev till det brittiska parlamentet lade Rashford fram ett antal förslag på förbättringar i frågan, bland annat att barn med föräldrar som får arbetslöshetsbidrag ska förses med matkuponger i skolan.

Manchester United-anfallaren ledde även en insamling under sommaren till förmån för familjer som drabbats av coronapandemin. Drygt 20 miljoner euro samlades in, och Rashford blev även utsedd till hedersdoktor vid University of Manchester.