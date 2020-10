Unicef utreder sexövergrepp i Kongo-Kinshasa

FN:s barnfond Unicef och migrationsorganisation IOM sällar sig till de organ som kommer att interntutreda anklagelser om att hjälparbetare begått sexövergrepp i Kongo-Kinshasa.

"Den personal som visar sig ha begått sexuella övergrepp kommer att få allvarliga påföljder," skriver Unicef i ett uttalande.

I en rapport, sammanställd av bland annat organisationen The New Humanitarian, som släpptes i tisdags, vittnar över 50 kvinnor om att de utsatts för övergrepp i samband med det nu pågående ebolautbrottet. Männen som begått övergreppen sägs ha arbetat för bland annat Världshälsoorganisationen WHO, Läkare utan gränser (MSF), Unicef, IOM och Oxfam.

Sedan tidigare har tre organisationer uppgett att de utreder anklagelserna, sedan rapporten släpptes, däribland WHO.