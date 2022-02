UNHCR: Fler än 200 000 ukrainare har flytt sina hem

Fler än fyra miljoner ukrainare väntas fly landet om kriget urartar, bedömer FN:s flyktingorgan UNHCR. Finland tog emot 35 asylansökningar från ukrainska medborgare på fredagen.

Uppskattningsvis 100 000 ukrainare är på flykt inom landets gränser, och över 116 000 har korsat gränsen för att komma i trygghet.

De siffrorna presenterar FN:s flyktingorgan UNHCR för HBL på lördag morgon, med tillägget att stor osäkerhet präglar siffrorna.

"Människor rör sig sporadiskt och oförutsägbart just nu, så det är svårt att ta fram exakt statistik", skriver UNHCR:s talesperson i Norge, Anders Aalbu.

Siffrorna nedan visar hur många ankomster från Ukraina som bekräftats klockan 8, lördagen den 26 februari. Belarus: 44 Lettland: 75 Moldavien: 21 228 Polen: 54 400 Rumänien: 7 000 Slovakien: 7 122 Ungern: 26 000 Totalt: 115 869 Dessutom ska sammanlagt 112 000 invånare i Donbass i östra Ukraina ha evakuerats till Ryssland, enligt den ryska statliga nyhetsbyrån Tass. På fredagskvällen kom nio ukrainska flyktingar till Skåne, uppger Migrationsverket i Sverige för SVT.

Enligt Dagens Nyheter, på plats vid gränsen mellan Ukraina och Polen, är de flesta som lämnar landet kvinnor och barn. Samtidigt ses en hel del män åka åt det motsatta hållet. Det ska röra sig om ukrainska män som jobbar utomlands och som nu kallats in i militären.

Anders Aalbu vid UNHCR säger att alla regeringar i Europa i nuläget tillåter ukrainska flyktingar att komma in länderna. Det trots att till exempel Ungerns premiärminister Viktor Orbán tidigare hotat med att bygga en mur för att stoppa flyktingarna vid landets gräns.

Migrationsverket uppger att ukrainare lämnat in 35 asylansökningar i Finland under fredagen, en rejäl ökning mot de 48 som lämnats in tidigare i år.

– Men det är bara några få som kommit från Ukraina den här veckan. Lejonparten av dessa 35 har varit i Finland ett längre tag, säger Pekka Nuutinen, enhetschef vid Migrationsverket.

Vilken rutt flyktingarna tar för att komma till Finland vet Nuutinen inte, eftersom det än så länge handlar om så få.

– Vi förväntar oss en större grupp människor redan de kommande dagarna. Ju större kris, desto fler antar vi att kommer.

Utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna) kommenterade flyktingfrågan i Yles tv-program Morgonettan på lördagen.

– Finland är redo att hjälpa dem som är på väg mot Polen och Moldavien, och även på att ta emot flyktingar som kommer hit.

Programledaren påpekade att alla tre miljoner Kievbor uppmanas stanna inomhus. Hon frågade hur nära kapitulering staden är.

– Kiev nuddar vid en humanitär katastrof. Det är en fruktansvärd situation för civilbefolkningen, svarade Haavisto.

Om kriget i Ukraina inte slutar utan tvärtom blir allt våldsammare, kan uppemot fyra miljoner flyktingar vara att vänta, bedömer UNHCR.

Det är de respektive ländernas myndigheter som ansvarar för att registrera och inkvartera flyktingarna.