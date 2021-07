Unga män gripna för droghandel: "Skrämmande att man kan få in hundra kilo amfetamin i Finland utan varken pengar eller kontakter"

Polisens förundersökning om narkotikaförsäljningen i Tammerfors via internetnätverket Tor, har gått i mål. Enligt polisen skapade de misstänkta kontakter med yrkeskriminella på nätet och skuldförhållanden har uppstått.

Polisinrättningen i Inre Finland och Centralkriminalpolisen har avslöjat och utrett en misstänkt omfattande och organiserad spridning av amfetamin på internetnätverket Tor. Tre män från Tammerfors, som alla är födda i slutet av 1990-talet, misstänks för att från och med december 2020 ha sysslat med narkotikahandel på nätverket Tor.

Polisen misstänker även att en fjärde man, också han en Tammerforsbo i tjugoårsåldern, senare kom med i verksamheten. Förutom de fyra personer som är misstänkta för narkotikaspridning utreddes också flera köpares aktiviteter.

– Det som är skrämmande enligt mig är att man utan varken pengar eller rätt kontakter kan få in hundra kilo amfetamin till Finland, till det samhälle vi försöker skydda. Traditionellt har man behövt ha väldigt mycket pengar eller rätt kontakter för det, säger förundersökningsledaren och kriminalkommissarien Hans Fagerström vid Centralkriminalpolisen.

Enligt polisens förundersökning tog de misstänkta i december 2020 emot hundra kilo amfetamin i Hausjärvi. En internationell kriminell organisation hade enligt förundersökningen tagit narkotikan till Finland. De misstänkta transporterade sedan partiet till en bostad i Tammerfors och gömde delar av det i terrängen i närheten av Tammerfors.

Därefter började de misstänkta männen sälja narkotikan via nätverket Tor. Enligt förundersökningen upprätthöll de misstänkta kontakt med köparna via e-post och en snabbmeddelandeapplikation. Narkotikan levererades sedan till köparna med hjälp av terränggömmorna eller per post.

Polisen kom de misstänkta på spåren efter att den första annonsen publicerades på Tor. Under förundersökningen beslagtog polisen sammanlagt 90 kilo amfetamin. Värdet på det beslagtagna amfetaminet beräknas vara över fyra miljoner euro på gatan. Största delen beslagtogs i mars 2021 då polisen beslagtog ungefär 77 kilo amfetamin.

Den brottsliga verksamheten upphörde i och med polisens beslag och gripanden under vårvintern 2021. Under våren planerade två av de misstänkta att ta in ett nytt parti narkotika. Polisen förhindrade dock de planerna innan den realiserades.

– Det var gammalt, vanligt polisarbete. Polisinrättningen i inre Finland märkte mycket tidigt att det fanns en ny aktör på marknaden och tog kontakt med Centralkriminalpolisen. Det gjorde att vi kunde börja arbeta tidigt och gripa försäljarna innan de blev en av Finlands största, säger Fagerström.

Polisen grep en person misstänkt för spridning av narkotika i februari och tre i maj. Ett av gripandena i maj gjordes i ett land utanför EU med stöd av en internationell efterlysning.

En av de största narkotikaköparna greps i juni. Hen är fortfarande häktad. Sammanlagt har elva personer varit gripna under förundersökningen, fyra är fortfarande häktade misstänkta för grovt narkotikabrott. En av de huvudmisstänkta misstänks även för riksgränsbrott och en annan person för medhjälp till riksgränsbrott.

"Polisen lyckades snabbt identifiera de misstänkta och effektivt hindra narkotikaspridningen. Nästan hela amfetaminpartiet på hundra kilo beslagtogs. De som startade den här narkotikahandeln hade ingen nämnvärd kriminell bakgrund. Enligt förundersökningen skapade de kontakter med yrkeskriminella på nätet och skuldförhållanden har uppstått", fortsätter Fagerström i ett pressmeddelande.

Förundersökningen kommer att lämnas till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning i början av augusti.