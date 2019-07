Ung kvinna misshandlades i Sibbo

Polisen ber om iakttagelser angående en misshandel som ägde rum i Sibbo i fredags.

Det var på fredagskvällen den 26 juli strax före klockan 22 som en kvinna misshandlades vid en busshållplats på Stor-Rösvägen 1 i Sibbo. Kvinnan passerade hållplatsen ensam då hon blev överfallen av en okänd person.

Det fanns inga andra personer än offret och gärningsmannen där, men enligt de uppgifter polisen har fått skulle flera bilar ha passerat platsen innan och efter händelsen.

I ett pressmeddelande skriver polisen att kvinnan misshandlades av en cirka 20 år gammal man iklädd jeans och långärmad vit skjorta. Polisen ber att iakttagelser meddelas till Östra Nylands polisdistrikt under tjänstetid via telefon 0295 436 849 eller per e-post: rek3.ita-uusimaa@poliisi.fi.