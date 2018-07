José González spelade låtar som Crosses, Teardrop och Heartbeats under spelningen. Bild: HBL

När svenska artisten José González uppträdde i Helsingfors visade han sin musikaliska träffsäkerhet, ödmjuka attityd och överlevnadsstyrkan i hiten Heartbeats.

När svenska låtskrivaren och sångaren José González stiger upp på scenen vid Allas Sea Pool är det knappt någon som märker. Det är inga strålkastarljus som riktas mot honom, ingen bakgrundsmusik som tystnar och han säger ingenting. Det är först efter några sekunder som publiken noterar ingången och applåderna kommer i gång.

Gonzalez sätter sig ner i mitten av scenen med sin akustiska gitarr och solen skiner rakt på honom när han koncentrerat börjar spela With the ink of a ghost. Det känns lite antiklimaktiskt och nästan obekvämt att han tar så lite plats. Samtidigt stämmer det överens med hur han är som musiker och med hans "extraordinärt ordinära liv", som en dokumentär om honom påpekade år 2010.

González, som slog igenom år 2003 med albumet Veneer, har bara släppt tre album som soloartist. Han är ett namn och han har ett sound som många känner till, men få verkar känna honom eller hans musik på djupet. Han har blivit synonym med största hiten Heartbeats, som är en cover på en The Knife-låt och som fortfarande figurerar i dramatiska scener i tv-serier och filmer.

Innan konserten trodde jag också att jag hade koll på majoriteten av González musik, men när han spelar låtar som Stay in the shade och Lovestain måste jag kolla upp orden han sjunger för att kunna identifiera dem. Däremot behöver man inte kunna låtarna för att njuta av hans spelning. I all sin ensamhet på scenen lyckas González skapa en smakfull, balanserad och dynamisk konsert, med lugnt och träffsäkert spel.

I Down the line demonstrerar han sitt breda sångregister och sin musikaliska finkänslighet. När han i slutet av låten upprepar textraden om att inte låta mörkret konsumera en varierar han röststyrkan så att det framstår som en desperat vädjan. I Killing for love spelar han stundvis mer intensivt och hårdare på gitarren än vad han sjunger. Han skapar på så sätt intressanta kontraster och känslan av att sången är som ett eko i bakgrunden.

Allas Sea Pool är rätt ställe för González att uppträda på. Den lilla scenen och det lilla området skapar en intim atmosfär. Det gör inget att alla sitter ner för det här är inte stor arenapop. Det är tvärtom passande med de som tjuvlyssnar i båtarna intill, med det mestadels tomma pariserhjulet som snurrar och solen som fungerar som en naturlig strålkastare.

González är själv otroligt anspråkslös på scenen. Han pratar sällan och när han gör det är det som om han inte vet vad han ska säga. När två tjejer ropar "vi älskar dig" följt av två svärord på finska stannar González upp. Han säger orden tillbaka och pratar om hur fint det är att vi i Norden uttrycker kärlek genom att oromantiskt säga "minä rakastan sinua" i monoton röst.

När det är dags för den vanliga encore-utgången säger han att han bara tänker fortsätta spela och ler stort. Efter att en cover på The Beatles Blackbird är det föga oväntat dags för paradlåten Heartbeats, i den karakteristiska akustiska versionen.

När González går av scenen får han stående ovationer. Det är ett värdigt avslut, även om ära och beröm slutligen inte verkar spela någon större roll för honom själv.

Anna Lillkung Reporter