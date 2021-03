Att restriktionerna måste skärpas förefaller obegripligt och grundlagsstridigt.

Efter sju sorger och åtta bedrövelser lyckades regeringspartierna äntligen på onsdagskvällen ena sig om ett lagförslag om tillfällig begränsning av medborgarnas fria rörlighet. Det finns inte anledning till några häftigare applåder. I synnerhet eftersom det tydligen är smittfrekvensen bland invandrare som är det egentliga problemet, vilket man för att inte hamna i en raspolitisk diskussion undviker genom allmänt utegångsförbud i de mest drabbade områdena.

Värre är i alla fall att det för ett otränat öga förefaller som om förutsättningarna för åtgärder som åsidosätter en del grundlagsenliga medborgerliga rättigheter skulle saknas. Dessutom kan man ställa sig frågande till var den politiska styrningen i dag ligger. Är det hos regeringen eller hos Institutet för hälsa och välfärd THL, HNS och läkarkåren?

Ackompanjerad av smittotal på över 800 har många läkare under den senaste tiden hävdat att läget har förvärrats. Men smittotalen bör ju, för att ha något värde, ses i relation till antalet tester, som också har stigit. Under en två månaders period – från den sista veckan i november till den sista veckan i januari – var de smittade i proportion till testerna 2,2 procent. Under följande två månaders period var de smittade 2,8 procent i förhållande till testerna. I snitt under den här tiden 2,6 procent. Det är oklart för mig varför denna ökning uppfattas som så riskabel. I Estland är de smittades antal kring 20 procent av de testade.

Till yttermera visso tillvisso har dödssiffrorna minskat. Vi kan notera 136 döda under en månad framåt från sista veckan i november. Följande månad är antalet döda 120, sedan följande 90 och sedan följande 75. I dagsläget dör en till två coronasmittade personer dagligen. Under epidemin har vi inte haft någon överdödlighet alls.

I ljuset av de här siffrorna är det svårt att förstå att en så kallad kritisk journalistkår utan att blinka förmedlar experternas oro. Smittan ökar, men inte mycket. Dödssiffrorna minskar klart. Att restriktionerna måste skärpas förefaller obegripligt och grundlagsstridigt.

Om man lyssnar noga kan man höra en del läkare säga, att det man egentligen är ute efter är att minska på de långa vårdgarantiköerna. Att HNS vill ta vara på sina egna intressen är förståeligt. Mindre förståeligt är varför landets regering har låtit läkarna ta hand om i vilken riktning landet styrs.

Rätten till liv och hälsa är en paroll som både läkare och politiker ganska så skamlöst utnyttjar i debatten. Det är ett effektivt sätt att påpeka att den som är av annan åsikt saknar empati. Men den här rätten tycks gälla bara coronapatienter. Att coronaepidemin och restriktionerna allvarligt har hotat också många andra människors liv och hälsa är sekundärt. De tysta tragedierna förblir tysta tragedier, underställda en medieverklighet som koncentrerar sig på de allt mer maktfullkomliga medicinska experterna, vilka har regeringen i sin ficka, som finnen säger.

Emsalö