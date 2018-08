Undantagstillstånd utlyst efter broraset

Italien utlyser ett tolv månader långt undantagstillstånd i Genua med anledning av brokatastrofen, meddelar premiärminister Giuseppe Conte. Åtgärden vidtas bland annat för att frigöra pengar ur en nödfond, skriver nyhetsbyrån AFP.

Samtidigt står allt från EU:s budgetregler till privatiseringen av vägunderhållet i skottlinjen i toppolitikernas jakt på någon att ställa till svars.

39 personer miste livet när Morandibron i Genua kollapsade, enligt de senaste uppgifterna från Italiens civilförsvarsmyndighet. Dagen efter olyckan har de politiska utspelen tagit fart.

Matteo Salvini, Italiens inrikesminister och partiledare för främlingsfientliga och EU-skeptiska Lega, var snabb att peka finger mot EU och unionens budgetregler. Medlemmarnas budgetunderskott får inte överstiga 3 procent. Han antydde att EU:s restriktioner kan försätta italienares liv i fara.

– Om yttre begränsningar hindrar oss från att satsa på säkra vägar och skolor, så väcker det verkligen frågan om det är rimligt att följa dessa regler. Det får aldrig bli en avvägning mellan finansiella regler och italienarnas säkerhet, sade han på en pressträff enligt Bloomberg.

Under onsdagsmorgonen kom också de första kraven på avgångar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. På Facebook skriver transport- och infrastrukturminister Danilo Toninelli från Femstjärnerörelsen (M5S) att "de som bär ansvar för denna oförsvarliga tragedi måste straffas". Ministern kräver först och främst att hela ledningen för det privata företaget Autostrade per l'Italia ska avgå. Företaget sköter driften och underhållet av en stor del av Italiens motorvägar, inklusive motorvägen A10 som gick över den kollapsade bron. Han säger även att regeringen överväger att säga upp kontraktet med Autostrade per I'Italia och ge dem böter på nästan 150 miljoner euro.

– Om de inte klarar av att underhålla våra motorvägar så kommer staten att göra det, skriver Toninelli och riktar även kritik mot lokala och regionala myndigheter.

Även premiärminister Giuseppe Conte pekar ut Autostrade som ansvarig för brons säkerhet, och tillägger att regeringen kommer vidta åtgärder – utan att invänta resultatet av en brottsutredning.

Autostrade försäkrar å sin sida att de gjort regelbundna, noggranna kontroller av bron innan olyckan. Det har gjorts i samarbete med "företag och institutioner som är världsledande inom inspektioner och tester", enligt ett uttalande. Underhållet av bron har skett i enlighet med transportmyndighetens riktlinjer och gällande lagar, uppger företaget.

– Det är väldigt många som pekar finger på andra just nu. Regeringen är i fokus nu för vad de borde ha gjort och då är det förstås lätt hänt att de börjar peka på externa faktorer, säger Lucia Naldi, italienska och professor i företagsekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Hon fortsätter:

– Tyvärr är det ganska typiskt för Italien att alla pekar på varandra i stället för att avvakta några dagar och vänta tills vi har mer information.

Toninellis eget parti har dock själva hamnat under lupp. Det har framkommit att M5S listade ett planerat underhåll av den drabbade bron som ett av flera infrastrukturprojekt som kunde skrotas om kostnaderna överskred nyttan av satsningen. Dessutom har information på partiets hemsida tagits bort efter olyckan. På den borttagna sidan hävdade partiet att påståenden om tekniska fel i brokonstruktionen var "rena sagorna", rapporterar Politico.

– Detta kommer att bli en del av den större diskussionen kring hur de offentliga medlen ska spenderas som pågått ett tag. Och där har faktiskt Femstjärnerörelsen varit ganska skeptiska mot satsningar på infrastruktur. Så nu försöker de peka på att Autostrade per I'Italia bär ansvaret, säger Lucia Naldi.