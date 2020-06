Välgörenhet Ultramaraton samlar in pengar för psykisk hälsa

Över 200 kilometer genom skog och över berg och sjöar väntar Valtteri Ikäheimo, Bernhard Forstén, Eddie Myrskog och Linus Lehto, grundarna av den ideella föreningen Bold Projects. Just nu springer de fem ultramaratonlopp under fem nätter och samtidigt samlar de in pengar för främjande av psykisk hälsa i Finland.