Ukraina: Skola bombad – många döda i ruinerna

En skola i en by i östra Ukraina har blivit bombad. Byggnaden användes som skyddsrum och så många som 60 människor kan ha dödats, enligt Ukraina. Ett sökarbete pågår i pyrande ruiner.

Attacken mot skolan i byn Bilohorivka i Luhanskregionen i östra Ukraina skedde på lördagskvällen och bilder från platsen visar att endast rykande ruiner återstår.

Enligt Ukraina användes skolbyggnadens källare som ett skyddsrum av omkring 90 personer. Den ukrainske guvernören Serhij Hajdaj gör gällande att så många som 60 människor dödades i attacken. Hittills har räddningsarbetare funnit kvarlevor av två dödsoffer i rasmassorna.

En annan byggnad som hade använts som skyddsrum förstördes och då var skolan den enda skyddade platsen som återstod i byn, enligt guvernören Hajdaj.

– Nästan hela byn hade sökt skydd, alla som inte har evakuerat, säger Hajdaj enligt CNN.

Under natten mot söndag har flyglarmen återigen ljudit över hamnstaden Odessa i söder, där ett utegångsförbud råder fram till tisdag morgon. Sex ryska kryssningsrobotar uppges ha träffat staden under lördagen. Videor på sociala medier visar hur tjock svart rök stiger upp från miljonstaden.

Fyra av robotarna träffade ett möbelföretag och chockvågorna och splittret skadade flera höghus med lägenheter, meddelar stadens kommunfullmäktige. De andra två robotarna träffades Odessas flygplats, där en startbana redan hade förstörts i en tidigare rysk attack.

Under de senaste dagarna har de mest intensiva striderna i kriget ägt rum vid fronten i östra Ukraina.

Det finns tecken på att Ukrainas motoffensiv i Charkivområdet går framåt och enligt den Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) kan det finnas en möjlighet för Ukraina att under de kommande dagarna trycka tillbaka de ryska styrkorna så att Charkiv hamnar utom räckhåll för ryskt artilleri.