Ukraina firar påsk i skuggan av kriget

Ukraina välkomnar påsken i skuggan av kriget. Antalet döda i lördagens attack mot hamnstaden Odessa har stigit till åtta, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det råder utegångsförbud i Ukraina under natten.

Den viktiga hamnstaden Odessa, likaledes en kulturhistoriskt viktig plats, har hittills utsatts för få större ryska attacker. Men på lördagen anfölls ett bostadsområde. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dödades minst åtta personer, varav en tre månader gammal bebis, när ett flerfamiljsbostadshus träffades.

– Hur hotade hon Ryssland, frågar sig presidenten i sitt nattliga videotal till folket.

Åtminstone 18 personer skadades i attacken, som enligt Ryssland riktade sig mot en vapendepå.

Attacken ska enligt Ukraina ha skett med robotar från flygplan i riktning från Kaspiska havet. Sju avfyrades, men ukrainskt luftvärn ska ha skjutit ned två.

Under natten mot söndagen råder utegångsförbud i Ukraina, fram till klockan 05, lokal tid.

– Snälla, följ den här regeln. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Men med start klockan 05 kommer ni kunna besöka helgedomar i era städer och samhällen. Där det är möjligt att hålla gudstjänst, säger Zelenskyj.

Den ortodoxa påsken firas på söndagen.

– Påskens glädje som normalt förknippas med högtiden känns långt borta. De söndagar som sammanföll med den ryska invasionen av Ukraina har traditionella allvarstyngda namn som "Yttersta domens söndag" och "Förlåtelsens söndag", vilket väl passar till händelseutvecklingen, säger Per-Arne Bodin, professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning vid Stockholms universitet, till universitetets sajt.

Söndagen innebär också att det storskaliga kriget går in på sin tredje månad, sedan Ryssland gick in med full styrka i Ukraina den 24 februari. Zelenskyj säger att USA:s utrikesminister Antony Blinken och försvarsminister Lloyd Austin ska besöka Kiev under söndagen, något som USA inte kommenterat.

Stämmer uppgifterna blir det det första besöket i Kiev av någon i amerikanska regeringen. Blinken besökte området i närheten av gränsen till Polen i början av mars. Zelenskyj räknar med konkreta löften vid besöket.

– Inte bara presenter eller någon slags tårta, vi förväntar oss specifika saker och specifika vapen, sade presidenten vid en pressträff i Kievs tunnelbana.

Flera lokalanställda vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har frihetsberövats i Donbass i östra Ukraina.

OSSE skriver på Twitter att man är "extremt oroad" och att alla tillgängliga kanaler används för att få dem frisläppta.

OSSE övervakade från 2014 vapenvilan i Ukraina, men tvingades i och med Rysslands invasion att pausa uppdraget. Internationell personal har lämnat Ukraina, medan lokalanställda på sina håll finns kvar.