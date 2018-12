På grund av sin blodisande närhistoria kommer Uganda sällan högt på finländarens lista över semestermål. Men mycket har förändrats sedan Idi Amins slaktarvälde. Landet i Afrikas hjärta är en skattkammare för naturturisten – med bergsgorillan som kronjuvelen.

När skymningen sänker sig på savannen tittar en ung leopard försiktigt fram ur kaktusträdets täta grenverk. Ekvatorsolen som snabbt dalar ned bakom de blånande Rwenzoribergen vid gränsen mot Demokratiska republiken Kongo hinner fånga morrhåren och den gulskiftande pälsen med sin mosaik av svarta fläckar.

Vigt tar sig leoparden ned ur trädet och vandrar rakt mot oss, hela tiden på sin vakt. Ljudlöst på mjuka tassar passerar den bilfönstret på bara ett par meters avstånd och fortsätter ut på den mörknande savannen. Ung, stark och ensam, med få fyrfota fiender.

Det är alldeles tyst i Queen Elizabeth National Park i västra Uganda när leoparden ger sig ut på kvällsrond. Inga andra fordon syns till. Det är visserligen inte högsäsong, men turistströmmarna till Uganda är alltjämt modesta i jämförelse med de östliga grannländerna Kenya och Tanzania.

Orsaken är kanske i synnerhet det rykte av laglöshet som Idi Amins militärdiktatur – blodigt gestaltad i filmen The Last King of Scotland – gett landet. Uppemot 300 000 människor beräknas ha mist livet under Amins skräckvälde, som dessutom följdes av åratal av kaos och våld.

Det omskrivna fallet med den finländska vapenlobbyisten som hittades död på sitt hotellrum i huvudstaden Kampala i vintras med en letal cocktail av kokain och pesticid i blodet gjorde inte heller Ugandas renommé några tjänster. Dessutom har landets drakoniska lagar mot homosexualitet som införts på senare tid väckt internationellt ramaskri.

Men våld och intolerans är inte hela sanningen. I själva verket räknas Uganda i dag som ett av de säkraste och mest gästvänliga turistmålen i Afrika. Den sittande presidenten Yoweri Museveni, vid makten ända sedan 1986, är en omstridd figur. Men hans styre har gett landet en relativ stabilitet. Krigsherren Joseph Konys dödspatruller har drivits ut ur landets norra delar. Rebellfraktioner härjar allt mer sällan i regnskogen som gränsar mot Rwanda och Demokratiska republiken Kongo.

Från att ha varit ett land som tusentals flydde från är Uganda i dag en av världens största flyktingmottagare, känt för sin progressiva flyktingpolitik. Alla erbjuds boende och till och med en bit mark att odla, även om systemet bågnar under trycket från Sydsudan där hela samhällen flyr inbördeskriget.

I takt med att våldet minskat i Uganda har strömmen av äventyrssugna resenärer ökat. Sporren är framför allt landets storslagna natur som i sin mångsidighet har få konkurrenter. Här finns den klassiska savannen, inte lika vidsträckt som exempelvis Serengeti men med livskraftiga populationer av bland annat elefanter, lejon, giraffer, hyenor, vårtsvin och många olika slags antiloper.

I den avlägsna och ödsliga Kidepodalen i nordost trivs de öppna, arida biotopernas specialister: geparden, ökenlodjuret, jordvargen och öronhunden.

De snöklädda Rwenzoribergen i väster, kallade Månens berg av den grekiska astronomen Ptolemaios i antikens Egypten, klättrar till över 5 000 meters höjd och erbjuder fina vandringsmöjligheter. Här finns enligt myten den Blå Nilens källor, som i kaskader kastar sig norrut genom nationalparken Murchison Falls.

De dimmiga skogarna i sydväst nära Virungabergens vulkaner döljer en slående biodiversitet: bland annat över 500 fågelarter av vilka knappa 40 är endemiska för denna västliga fåra av den stora Riftdalen. Här bökar också det väldiga skogssvinet, en svartluden jättegris som trots sin skygghet rätt regelbundet visar sig för turister i Uganda.

Men regnskogens pärla är den utrotningshotade bergsgorillan, som i små familjegrupper lever ett fridsamt liv i den uråldriga, täta och mossiga skogen, mumsande på växtdelar. I Bwindis ogenomträngliga nationalpark, som fått sitt namn efter skogens kopiösa växtlighet, finns över 400 av världens knappa 900 återstående bergsgorillor.

Gorillavandringen i de frodiga branterna på 2 500 meters höjd är inget billigt träningspass: grundavgiften för att få tillbringa en timme med en grupp vilda gorillor är 600 dollar per person. Ändå är summan betydligt mindre än i grannlandet Rwanda, där privata entreprenörer trissat upp priserna till 1 500 dollar per skaft.

I Uganda beror priserna till stor del på den rigorösa säkerheten som gäller i den tidigare konflikthärjade parken. Parkvakter beväpnade med Kalasjnikovgevär håller en del gorillagrupper under uppsikt nästan dygnet runt. Dels för att skydda gorillorna från tjuvskyttar, dels för att gorillaturismen är en av landets största inkomstkällor och lokalt en betydande arbetsgivare.

När man väl bokat in sig på en gorillaexpedition – de görs i grupper på högst åtta personer – är sannolikheten att verkligen få se gorillorna praktiskt taget hundra procent.

Gorillorna är vänligt nyfikna, lekfulla och mycket fredliga, deras mörkbruna blick söker ofta din. De kommer självmant så nära att man kunde sträcka ut handen och röra vid dem – vilket dock är strängt förbjudet.

Tillsammans med schimpanserna är gorillorna Ugandas främsta dragplåster. Men också ornitologen får sitt lystmäte. Bland de över tusen fågelarterna som observerats i Uganda finns tolv olika kungsfiskare, blåskimrande jätteturakoer, skedstorkar, pelikaner och Ugandas nationalfågel, den grå krontranan, som ger ett allt annat än grått intryck.

För att inte tala om den kanske märkligaste varelsen av dem alla, den arkaiska träskonäbben. En urafrikansk, robust, 125 centimeter hög avlägset pelikanbesläktad fågel med förhistorisk habitus som bara finns djupt inne i orörda träskmarker. Där står den blickstilla i timmar och spanar efter lungfisk.

Den bästa chansen att se träskonäbben finns i den vidsträckta våtmaken Mabamba vid Victoriasjöns norra strand, där guidade båtexpeditioner ordnas. För guiderna är avstickaren från den vältrampade rutten in i träskonäbbens jaktmarker ingen utmaning alls. Guiderna har en gedigen lokalkännedom och talar i regel utmärkt engelska.

Det är ångande hett i Mabambaträsket, men överlag är Ugandas klimat rätt skonsamt för den som snarare är acklimatiserad till råkalla nordiska midsomrar. Det beror på att nästan hela landet tronar på en högplatå. 85 procent av Uganda ligger mellan 900 och 1 500 meters höjd. Temperaturen är nästan alltid över 20 grader, men sällan över 30.

De ställvis gropiga vägarna är däremot inte lika välkomnande. I bergstrakter kan en sträcka på några tiotal kilometer i värsta fall ta timmar. Ett annat minus ur den ovane besökarens synvinkel är de ständigt närvarande automatkarbinerna: på flygplatsen, vid vägkontrollerna, vid hotellen, på parkvakternas axlar.

Men någon känsla av fara infinner sig aldrig. Tvärtom blir landskapet och dess invånare lätt så uppslukande att man glömmer allt annat.

Gorillans blick och leopardens lunk kan tända en barnslig glädjelåga som bär genom kontorsprocesser, stambyten, fakturor och andra motigheter i vardagen. En låga som göder aptiten på att upptäcka nya ställen och andra kulturer.

Tobias Pettersson Reporter