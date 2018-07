De amerikanska böckerna om de här jätteplattformarna vill se dem som unika. Det är de inte. Protoidén till Uber fanns tio år innan företaget ens grundades, det vet alla Studentbladets läsare.

För snart 20 år sedan gjorde Studentbladet en artikel om en webbsida jag hade programmerat. Sidan var i praktiken en prototyp till den verksamhetsidé Uber, grundat tio år senare, har i dag. Som bekant kopplar Uber samman bilar i trafiken med personer som är på väg någonstans. Jag tror att två personer hann vara inloggade på sidan innan jag tog den ner. Jag tänkte då att många kör mellan Helsingfors, Åbo och Österbotten, men de hade inte något sätt att få kontakt med varandra. En form av delade resurser. Jag kan med rätta påstå att den ursprungliga idén inte härstammar från dem själva.

Vad är alltså unikt och vad skiljer sig från mängden bara för att någon lyckats förverkliga idén mer framgångsrikt? Under senare år har en rad böcker publicerats om de nya stora globala plattformarna som till exempel Apple, Google, Amazon och Facebook formar. De lägger sig som en inkörsport till all verksamhet, en port som är omöjlig för både invånare och företag att undvika i sitt liv och sin verksamhet. Amazon står enligt vissa källor för mer än hälften av all tillväxt i näthandel och bidrar till en omfattande nedgång för en rad företag. För alla de här stora plattformarna är tillväxtsiffrorna av samma storlek.

I den digitala världen uppfyller de här företagen grundfunktioner, lite som gammaldags post, telefoni och kommunal hyra för en plats på torget. Fråga: Hur skulle världen se ut om tillgång till sociala medier och plattformar i stället skulle definieras som public service? Sociala medier skulle fungera med öppna gränssnitt så att vilken som helst operatör skulle kunna erbjuda samma tjänster som Facebook. En uppdatering i en lokal applikation på Åland skulle utan hinder synas som en uppdatering i Facebook. Amazon skulle klassas som ett företag med betydande marknadsinflytande och åläggas att överlåta nyttjanderätt, upplåta kapacitet, sammankoppla sitt kommunikationsnät med andra kommunikationsnät och iaktta en kostnadsorienterad prissättning.

Så stadgades det nämligen i vår egen kommunikationsmarknadslag av år 2003. Det var ett alldeles nödvändigt steg för att öka konkurrensen mellan telefonoperatörer, vilket sedermera har resulterat i flera operatörer och betydligt lägre prisnivåer. Det var också första gången man skrev något om att begränsa prissättningen för roaming.

Det nya är att någon form av universell rätt till insamlad data också borde finnas. En ny uppgift för Statistikcentralen? Att skapa lika villkor på en öppen marknad är ingenting unikt, utan ett måste.

Sökmaskiner fanns före Google. Webbutiker före Amazon. Ledarskapet och resurserna har ändå skilt agnarna från vetet.

Mänskligheten gagnas av mångfald. Den digitala världen behöver moderna regler.

Rurik Ahlberg kommundirektör i Korsholm