Tyskland: Ingen ersättning till ovaccinerade

Tyskland skärper tonen mot alla som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. De tyskar som är ovaccinerade kommer snart inte få ersättning för förlorad lön om de måste vara i karantän.

– Några kommer att säga att det här innebär ett tryck på de ovaccinerade. Jag tror att vi måste se det från ett annat håll – det är också en fråga om rättvisa, säger hälsominister Jens Spahn.

Regeringen har betalat ut ersättning till anställda som måste sitta i karantän under minst fem dagar sedan de haft kontakt med en smittad eller återvänt till landet efter att ha varit i ett högriskland.

Men från den 1 november är det slut med det, säger Spahn.

Han säger att det är ett eget val att vaccinera sig eller inte. Men det valet innebär nu att de ovaccinerade själva får ta de ekonomiska konsekvenserna, skriver AFP.

De som är vaccinerade kommer inte längre att behöva vara i karantän.

Tidigare under dagen sade Spahn att Tyskland i vår bör kunna "återgå till det normala" efter pandemin.

– Om det inte dyker upp nya virusvarianter som vaccinationerna ej skyddar mot – och det verkar inte troligt – så har vi övervunnit pandemin till våren och kan återgå till det normala, sade han till tidningen Augsburger Allgemeine.

Spahn räknar då med flockimmunitet i landet, trots att vaccinationsnivåerna på flera håll är relativt låga för att vara i EU.

– Flockimmunitet når vi oavsett. Frågan är bara om det sker via vaccination eller smitta. Vaccination är definitivt den säkrare vägen.

Tyskland har registrerat 112 dödsfall per 100 000 invånare i covid-19 under pandemin, vilket kan jämföras med Finlands motsvarande siffra på 19 per 100 000, enligt statistiksajten Statista.