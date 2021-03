Tyska larmet: Tredje vågen kan bli den värsta

Mycket tyder på att den tredje vågen av covid-19-pandemin i Tyskland blir värre än de första två, enligt Lothar Wieler, chef för den tyska smittskyddsmyndigheten RKI.

Om inte smittspridningen bromsas avsevärt den närmaste tiden, till exempel genom att befolkningen isolerar sig någorlunda under påskhelgen, kan snart uppemot 100 000 nya fall per dag komma att rapporteras, varnar han under en pressträff.

– Vi har mycket svåra veckor framför oss, säger Lothar Wieler, enligt Süddeutsche Zeitung.

Sedan pandemins början har Tyskland, med 83 miljoner invånare, rapporterat drygt 2,7 miljoner fall av covid-19. Fler än 75 000 personer har avlidit.