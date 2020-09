Avantgardism Tysk orgel byter ackord efter sju år

Ett 639 år långt orgelstycke har precis bytt ackord efter nästan sju år. Stycket "Organ 2/ASLSP (As slow as possible)" är baserat på ett verk av den amerikanske kompositören John Cage. Verket sattes i gång 2001 och senast man bytte ackord var 2013.