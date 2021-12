Typisk genvariant kan ge svår covid-19 – var tredje finländare har varianten

Var tredje finländare bär en genvariant som ökar risken för Alzheimers sjukdom. Samma variant verkar ha betydelse för hur allvarlig sjukdomsbilden vid covid-19 blir. Varianten kopplas också till svår trötthet efter coronasmitta.

De som har en speciell variant av genen APOE4 löper dubbelt så stor risk som andra för en covid-19 som kräver intensivvård. Av dem med mycket svåra symtom verkar dessutom de med genvarianten få fler mikroskopiska blödningar i hjärnans små blodkärl än andra.

Genvarianten, som är vanligare i Finland än i andra länder, verkar därtill hänga ihop med extrem trötthet ett halvår efter smitta.

De här uppgifterna publicerades strax före jul av en grupp forskare vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus. Forskarna bakom studien har granskat cirka 2 600 smittfall – bland dem ett femtiotal personer som har fått intensivvård – men påpekar att studien på grund av antalet patienter ska ses som riktgivande.

Nyttan med de resultat man nu tagit fram är att de ökar den sammanlagda kunskapen om covid-19. I det tvärvetenskapliga forskarlaget har neuropatologen Liisa Myllykangas vid Helsingfors universitet undersökt vävnadsprover hos patienter som dött på grund av covid-19.

– I flera länder har det varit förbjudet att obducera de döda, men hos oss har vi kunnat göra det. Globalt har vi haft rätt lite information om hurdana förändringar viruset orsakat i kroppens vävnader, men jag kan se på våra prover att den här sjukdomen ser helt annorlunda ut än andra virussjukdomar. Bland annat inflammation ser man bara lite av i covid-19-patienter, säger hon.

Personer med den aktuella APOE4-varianten har däremot haft skador på hjärnans små blodkärl.

– Det handlar om att de här personerna kan ha lite svagare blodkärl redan från början. Sedan har smittan helt enkelt blivit en för stor belastning, säger Myllykangas.

Förutom svåra akuta symtom i sjukdomens akutskede ser forskarna ett samband mellan APOE4-varianten och extrem trötthet, fatigue. Den här svåra tröttheten, som påverkar både uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, kan finnas kvar upp till ett halvår efter smitta. För att förstå orsakerna till fatigue-syndromet har man kombinerat bilddiagnostik av huvudet med neuropsykologiska test och frågeformulär till patienterna.

En av de obesvarade frågorna är ifall covid-19 också ökar risken för demenssjukdomar. Frågan ligger nära till hands eftersom skador i hjärnans små blodkärl också kan ses vid demenssjukdomar. För att bekräfta eller dementera ett samband behöver smittade ändå följas över en lång tid. Dessutom krävs grundforskning för att reda ut hur en omfattande inflammation hos personer med APOE4-varianten kan påverka minne och tänkande.

Studien APOE ε4 associates with increased risk of severe COVID-19, cerebral microhaemorrhages and post-COVID mental fatigue: a Finnish biobank, autopsy and clinical study publicerades i tidskriften Acta Neuropathologica Communications den 23.12.2021.