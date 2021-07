Tyler, the Creator ny etta på Billboard

Rapparen Tyler, the Creators nya album "Call me if you get lost" har gått rätt in på förstaplatsen på Billboards albumlista.

Därmed petas tidigare ettan, Olivia Rodrigos album "Sour", ned till plats nummer två.

"Call me if you get lost" är Tyler, the Creators andra fullängdare som når den prestigefyllda förstaplatsen. Med albumet "Igor" från 2019 lyckades han med den bedriften för första gången.

Rapparen slog igenom för tio år sedan som del i hiphopkollektivet Odd Future Wolf Gang Kill Them All, oftast förkortat till OFWGKTA. "Call me if you get lost" är hans sjätte soloalbum.