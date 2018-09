Om jag i armén påtvingats vegetarisk kost kan jag väl föreställa mig att jag i den åldern avslutat tjänstgöringen med att äta en ko, inklusive klövar och horn.

Karolina Åsmus (HBL 28.8) belyser förtjänstfullt hur vi genom våra matval kan påverka eller minska vårt ekologiska fotavtryck. SU:s vice ordförande Frida Sigfrids är inne på samma linje.

Då jag började min militärtjänstgöring i mitten på 1980-talet vägde jag 73 kg, var 1,8 meter lång och med kraftig benbyggnad hade jag inte mycket överflödigt att avstå. Åtta månader senare vägde jag 66,5 kg.

Potatisen kallades fyndigt Kinders överraskningspotäter och de förtjänade smeknamnet. Jag kommer ihåg att maten förde tankarna till tidig 70-talsskolmat, jag har en blek förnimmelse av diffusa "kött(?)bitar". Som barn spelade det enligt sägen ingen roll vad man satt på min tallrik, maten försvann i ett vips.

Jag försökte inte protestvägra armématen, det jag minns klarast av måltiderna var låten "You're in the army now", som spelades på upprepning och hög volym. Det är möjligt att det påverkade mängden mat jag fick i mig, det kommer jag med klarhet ihåg, jag led av det ljudliga störelsemomentet.

Det avbrott i vardagliga rättigheter och friheter som tjänstgöringen innebär är något som inte bör underskattas. Bespisningen är säkerligen inte längre vad den var då.

Våra västerländska matvanor har utöver dess ekologiska konsekvenser även haft allvarliga hälsomässiga negativa följder. Mycket görs (i skolan) för att styra våra ungas matvanor i positiv riktning. Även om hemmet är grunden man bygger på, är visdomen "det krävs en by" värdefull.

Tjänstgöringen innebär dock så många omställningar för en ung människa att det kanske är värt att beakta situationen ur ett helhetsperspektiv innan man rusar i en lösning som ökar den redan betungande tvångsbörda tjänstgöringen förutsätter.

Valfria vegetariska alternativ leder möjligtvis till bestående ändringar. Tvång kan i denna specifika situation leda till oönskade motreaktioner. Kött utgör i dag ett uppskattat undantag i min diet. Om jag i armén påtvingats vegetarisk kost kan jag väl föreställa mig att jag i den åldern avslutat tjänstgöringen med att äta en ko, inklusive klövar och horn, och orden vegetarisk kost hade fått en bestående undermedvetet negativ klang.