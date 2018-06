Vida är en dramaserie om den mexikanska minoriteten i Los Angeles. Genom två systrars arv av ett bostadshus speglas problemet med gentrifiering, men serien tar också ett queert grepp på sexualitet och relationer.

Ett lite annorlunda perspektiv, en berättelse som inte riktigt berättas i var och varannan tv-serie. Det står i tillräckligt hög grad det sexdelade halvtimmesdramat Vida (Starz) för, en serie som kretsar kring teman som förgänglighet och förändring.

Det gör den via två systrar som fjärmats från varandra, men tvingas ha med varandra att göra igen när deras mamma dör. Det intressanta är att serien utspelar sig i Los Angeles latinokvarter – systrarna liksom de flesta av seriens karaktärer är Mexikoamerikaner och det pratas både engelska och spanska. Här finns en förståelse för minoritetsspråkets dilemma – i en scen påtalar den ena systern den andra systerns svaga spanska.

Tv-serier förlagda till Los Angeles handlar ofta om stadens mer förmögna och flärdfulla delar; Vida däremot utspelar sig i ett mer slitet område. Faktum är att ett av seriens teman är gentrifieringen; den problematiserar hur denna stadsdel förvandlas till ett vitt medelklassområde där bostadspriserna skjuter i höjden. Något som de ursprungliga invånarna finner problematiskt. En av seriens bifigurer är Marisol (Chelsea Rendon), en aktivist som öppet tar strid mot utvecklingen.

Men det är systrarna Emma (Mishel Prada) och Lyn Hernandez (Melissa Barrera) som står i fokus. Mamman – som hette Vida – ägde ett helt bostadshus som systrarna nu ärver och måste ta ställning till vad de ska göra med. Hittills har hyrorna varit överkomliga för de icke-vita hyresgästerna, men en försäljning riskerar innebära en renovering eller ett helt nytt hus på tomten med helt andra boendepriser. Saken kompliceras ytterligare av att mamman testamenterat bort en tredjedel av huset till sin "väninna" Eddy (Ser Anzoategui). Här är ett annat av seriens särdrag – den är ickenormativ och queer på flera sätt.

Seriens skapare, Mexikofödda Tanya Saracho, har tidigare skrivit avsnitt av Looking och How to Get Away with Murder, serier som hon också var med och producerade. Vida publiceras på C More bara några veckor efter att det sista avsnittet sändes i USA. Förra veckan meddelades att det blir en andra säsong.

Malin Slotte TV-redaktör