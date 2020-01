Misstänkt coronavirus i Lappland - undersöks snart i Helsingfors

Ett prov från två personer som misstänks bära på det nya coronaviruset anländer till Helsingfors i dag.

Sent under torsdagskvällen kom två personer som kommer från den coronavirusdrabbade kinesiska mångmiljonstaden staden Wuhan in till Ivalos hälsocentral.

– Den ena hade förkylningssymtom medan den andra kände sig trött och sjuklig, säger Markku Broas, infektionsöverläkare vid Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi.

Kineserna, som är turister, har befunnit sig i Lappland i två dagar och kom till Finland via Norge.

Hälsovårdsmyndigheterna i Lappland reagerade omgående, eftersom personerna under de två senaste veckorna vistats i det område där det nya coronaviruset startat.

– Det är en säkerhetsåtgärd, vi försöker vara ett steg före, säger Broas.

På hälsocentralen togs prover som nu skickats till Institutet för hälsa och välfärds (THL) labb i Helsingfors.

– Proverna lär ha åkt iväg med nioflyget från Ivalo till Helsingfors.

Just nu pågår en intensiv turismperiod i Lappland. Många kommer från Kina, speciellt nu när det kinesiska nyåret står inför dörren.

Det här är första gången sedan utbrottet av det här specifika coronaviruset som personer i Finland misstänks bära på det.

Ett svar på proverna väntas i dag.

– Men det kan också räcka till i morgon eller söndag. Testerna är nya och de behöver verifieras separat. De är också sådana att det räcker en viss tid att gå igenom proceduren, säger Mika Salminen, direktör för hälso- och säkerhetsavdelningen vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Om det sedan skulle visa sig att de två kineserna har den typ av coronavirus som startat i Wuhan nyligen, kan de eventuellt isoleras på ett sjukhus.

– Om sjukdomsbilden är allvarlig sköter hälsovårdssystemet om dem. Men det beror på hur sjuka de är.

Om symtomen är lindriga ordineras de troligtvis att stanna hemma, eller på stället där de övernattar. De ska då på vanligt sätt som under en normal förkylning dricka vatten och ta hand om sin feber.

– Idén är att de undviker att röra sig bland andra människor, säger Salminen.

Svenska Yle var först ute med nyheten.

