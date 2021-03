Två kvinnor nominerade till Oscar för bästa regi

För första gången är inte bara en, utan två kvinnor nomineras i Oscarskategorin bästa regi. Och En runda till-gänget har ännu en anledning att skåla – den danska filmen är Oscarsnominerad för bästa regi och bästa internationella film.

När det är dags för den pandemiförsenade säsongens största gala att prisa filmiska insatser är det med ett märkligt år i ryggen, då biograferna har varit mer eller mindre stängda världen över.

Med nomineringarna står det också klart att årets Oscarsgala blir historisk, eftersom det är första gången inte bara en, utan två kvinnor nomineras i kategorin bästa regi. Chloé Zhao är nominerad för Nomadland och Emerald Fennell för Promising young woman.

Till bästa film nomineras i år åtta filmer: The father, Judas and the black Messiah, Mank, Minari, The trial of the Chicago 7, Nomadland, Promising young woman och Sound of metal.

Danska filmen En runda till, som nyligen plockade hem fyra Bafta-nomineringar, lyckades även fint i nomineringarna till Oscarsgalan. Det blev en nominering för Thomas Vinterberg, för bästa regi och en nominering i kategorin bästa internationella film.

Allra flest nomineringar, tio stycken, fick David Finchers Mank, som släpptes direkt på Netflix och är en bakom-kulisserna skildring av Citizen Kane med Gary Oldman och Amanda Seyfried.

Dessutom har den svenska artisten Molly Sandén chans att vinna en Oscar för den svenskskrivna låten Husavik (my hometown) ur Will Ferrell-komedin Eurovision Song Contest: The story of fire saga.

Oscarsnomineringarna presenterades av skådespelaren Priyanka Chopra och hennes make popstjärnan Nick Jonas.

Oscarsgalan äger rum den 25 april.