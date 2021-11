Två döda efter fall i Uppsalas konserthus

Två personer har avlidit och minst en har skadats efter ett fall från hög höjd i Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala. Enligt polisen har en person fallit eller hoppat från hög höjd i konserthusets entré.

– Det är en person som har ramlat eller hoppat från en väldigt hög höjd och träffat en annan person i fallet, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin.

– Det var mycket folk på plats, omkring 1 000 personer.

Personen som skadats ska inte ha livshotande skador, uppger polisen.

Karin Sävström, marknadschef på Uppsala Konsert och Kongress, säger att det verkar röra sig om en olyckshändelse.

– Just nu är vi på väg in till huset för att skaffa oss en bild av vad som har inträffat. Enligt den information vi har rör det sig om en allvarlig olycka. Polisen är på plats och hanterar olycksplatsen tillsammans med vår personal. Så mycket mer än så vet jag inte just nu, säger Sävström.

– Det är en olycksplats som polisen hanterar. Vi har utrymt huset och vi har sammankallat vår krisgrupp internt. Och samarbetar med polisen, säger Sävström.

Larmet till polisen kom in klockan 18.48, lokal tid. ABBA-hyllningskonserten "Thank you for the music" skulle börja klockan 19.30.

Agneta Eriksson hade tillsammans med sin man rest från Strängnäs för att se konserten.

– Vi satt här inne och åt och drack i väntan på föreställningen. Då hörde vi något som bara skrek. Tänkte att någon fastnat i en hiss. Sedan hörde vi skrik igen. Och personalen satte upp skärmar. Vi evakuerade i lugn och ro, inget elakt eller hysteriskt. Alla fann sig i att bli evakuerade och gjorde det lugnt, säger hon till UNT.

Vid 20.30-tiden meddelar polisen att man avslutat sin insats.

– Vi har lämnat platsen. Ett stort antal personer har hörts och ytterligare flera ska höras. Vi har än så länge ingen rubricering på det här ärendet, Magnus Jansson Klarin.