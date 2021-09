Tv-stjärnskottet Anne Ramsay ville bli bostadsmäklare redan som 11-åring

På en månad har fastighetsmäklaren Anne Ramsay blivit rikskändis i och med tv-succén Remppa vai muutto. Ramsay visste redan som barn att hon ville bli mäklare. Första försöket gjorde hon som 11-åring då hon skulle byta ut barndomshemmet i Södra Haga mot en annan bostad.

Självsäkra och roliga mäklaren Anne Ramsay har gått från okänd till rikskändis på bara några veckor. Anledningen är den inhemska realityserien Remppa vai muutto (Renovering eller flytt) på Nelonen, där Ramsay tillsammans med inredningsarkitekten Marko Paananen hjälper familjer att förverkliga sitt drömhem.

Formatet baserar sig på den kanadensiska serien Love it or List it.

Programmet går ut på att familjer får sina icke ändamålsenliga hem ombyggda så de blir tipptopp utifrån Paananens penna. Samtidigt letar Ramsay efter nya bostäder eller hus som bättre uppfyller familjens behov.

I slutet av varje avsnitt klarnar det vem som kammar hem segern, Ramsay eller Paananen, då familjen väljer mellan renovering eller flytt.

Under programmet kan tittarna roas åt Ramsay och Paananen som hejdlöst skämtar med varandra och stenhårt försöker sälja in idén varför familjen gör klokast i att antingen renovera eller flytta.

Tv-publiken känner Paananen från det populära programmet Inno som han medverkade i mellan 2004 och 2009. Ramsay, som i några år har hunnit jobba som mäklare, debuterar nu på tv.

Intresset för bostäder och vackra hem har alltid funnits hos Anne Ramsay.

– Som barn satt jag som klistrad framför tv:n då det kom inredningsprogram, och jag minns hur jag redan i tioårsåldern var mycket intresserad av hur mina vänner bodde, säger Ramsay.

Ramsay berättar hur hon som 11-åring tjatade på sin mamma att familjen skulle byta sin höghuslägenhet i Södra Haga mot en radhusbostad i samma område. Till slut fick hon moderns tillstånd att försöka åstadkomma ett bostadsbyte. Den unga skolflickan skred energiskt till verket och delade ut lappar i postlådorna vid huset hon drömde om att flytta till. Den gången resulterade ändå inte ansträngningen i någon bostadsaffär. Som tur var, för i dag finns barndomshemmet kvar och det är hon glad för.

28-åriga Ramsay har hela tiden vetat att hennes drömjobb är bostadsförmedlare. För att ha en plan B studerade hon först företagsledarskap och senare redovisning vid Hanken. I dag gläds hon förstås åt att förutom AFM, auktoriserad fastighetsmäklare, även kunna titulera sig ekonomie magister på visitkortet. Men att vid sidan om jobbet ta examen från Hanken skulle hon inte vilja göra på nytt.

De som har sett Ramsay i tv-rutan vet vilken driven och självsäker säljare hon är. Själv bedömer hon att egenskaperna är ett reslutat av den uppmuntran hon fick hemifrån som barn.

– En annan sak som har varit till nytta är att jag alltid trivts som gäst och tillbringat mycket tid hemma hos andra.

Sedan två år tillbaka jobbar Anne Ramsay för fastighetsmäklarbolaget Bo. I tv-programmet gräver hon fram lämpliga säljobjekt på olika håll i Finland. I sitt vanliga arbete är hon inriktad på huvudstadsregionen och särskilt centrala Helsingfors, till exempel stadsdelar som Berghäll, där hon själv bor, Rödbergen, Ulrikasborg och Skatudden för att nämna några. I fjol sålde hon ett femtiotal bostäder.

– I tv-produktionen var det superintressant att stifta bekantskap med objekt på andra håll i landet och gå på kollegers visningar, till exempel i Tammerfors. Det var också spännande att märka hur man i huvudstadsregionen har annorlunda preferenser. Då jag såg hus som hade egen jacuzzi tyckte jag som helsingforsare att det var höjden av lyx. Men de presumtiva köparna var inte lika entusiastiska, berättar Ramsay.

Anne Ramsay har ännu inte särskilt märkt att det plötsliga kändisskapet skulle ha lett till stora förändringar i vardagen.

– Jag sökte inte till programmet för att bli kändis. Jag gjorde det för att gå framåt i min karriär som mäklare. Dessutom har jag alltid varit intresserad av att få göra tv.

På vissa punkter har hon ändå medvetet blivit försiktigare efter tv-premiären. Hon är aktiv i sociala medier, framför allt på Instagram, och numera funderar hon extra noga vilka bilder hon lägger ut.

Ramsay berättar också hur hon innan nyheten om programmet kablades ut, för säkerhets skull raderade ett stort antal bilder från sociala medier för att skydda sig själv, sina anhöriga och vänner från onödig publicitet.

– Jag har inga skelett i garderoben eller mörka hemligheter. Men jag har heller ingen lust att berätta om mitt privatliv, eftersom det är frågan om en professionell satsning från min sida.

Då hon har träffat nya kunder den senaste tiden har hon fått gratulationer.

– De har sagt att de har gillat programmet, vilket gläder mig. Det är också roligt att publiciteten har gett mig fler säljobjekt, vilket jag hoppades skulle ske.

I realityserien skojar Ramsay och Paananen friskt med varandra. Ramsay säger att det har varit kul att inse hur likadana personligheter Paananen och hon är.

– Ibland måste vi riktigt anstränga oss för att kunna hitta på ämnen som vi kan kivas om i rutan. I väldigt många frågor tycker vi nämligen lika: Ananas på pizzan eller inte? – Absolut. Julmänniska eller inte? – Definitivt. Och så vidare, säger Ramsay.

Mellan maj och augusti tog Ramsay paus i mäklandet eftersom tv-inspelningarna tog all tid. Under den här tiden har bostadsmarknaden klart förändrats.

– Marknaden är definitivt lugnare nu än i våras. Det finns en stor efterfrågan på familjelägenheter med egen gård, medan till exempel små bostäder inne i stan inte går åt lika fort som tidigare. Det kommer också färre personer till visningarna.

Ramsay säger att försäljningen fortfarande går bra, men poängterar att det är viktigt att sätta rätt pris från början. Hon rekommenderar bostadssäljare att be mäklaren förklara vad priset baserar sig på till exempel genom att visa statistik över sålda lägenheter i området.

Bostadsmäklarbyrån Bo har nischat in sig på att stajla och proffsfotografera alla lägenheter som säljs.

– Den var en viktig orsak till att jag valde att jobba just här. Folk kanske tror att stajling innebär att vi hämtar lite blommor och filtar för att piffa upp bostaden. Men det handlar inte om det.

– Då folk som går i köptankar studerar objekt på nätet, har bilderna otroligt stor betydelse. Bilderna får folk att komma på visning, säger Ramsay.

Att stajla en bostad innebär att en stylist planerar vilka bildvinklar som är fördelaktigast och så röjer stylisten plats och tar bort överflödiga föremål som kan störa den visuella upplevelsen.

Under själva visningen är bostaden inte stajlad, men de potentiella köparna får en broschyr med sig med stajlade bilder som inspiration.

– Jag är fullt medveten om att åsikterna om stajling går isär. Poängen är att man med stajling kan få folk att fokusera på rätt saker och slippa fundera över att det hänger ryggsäckar på krokar i tamburen för att nu ge ett exempel, säger Ramsay.

Inför bostadsfotograferingar brukar man bara flytta möbler från ena sidan av rummet till den andra för att åstadkomma luftiga bilder. Men då tv-programmet spelades in var det en utmaning att tömma hemmen på så gott som all inredning innan stylisterna bar in nya möbler.

– Vi hade ofta en skåpbil som stod utanför och som fylldes med grejer från huset. Ofta fanns det också ett rum eller förråd som vi inte visade i programmet eftersom det var fullt av saker, berättar Ramsay.

Ramsay är glad över att hon dagligen får se bostäder som hon själv tilltalas av. Hon går i gång på bostäder som har en själ och stämning.

– Jag tycker om när folk vågar använda speciella inredningsmaterial och när det märks att bostaden är väl omskött. Jag älskar gamla hus med individuella planlösningar.