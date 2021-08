Colin Farrell Tv-serie tvungen att åka till Nordpolen för att finna is – skådespelaren Colin Farrell chockad av bristen på is i Norra ishavet

BBC blev tvungna att spela in sin nya tv-serie "The north water" bara 35 kilometer från Nordpolen för att finna tillräckligt med is. "Det var chockerande hur långt vi var tvungna att åka", säger en av producenterna.