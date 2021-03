Tusentals protesterade mot ojämställdhet och våld mot kvinnor i Australien

Tiotusentals personer i Australien protesterade på måndagen mot ojämställdhet och våld mot kvinnor. – Vi är alla här i dag – inte för att vi vill vara här, utan för att vi måste, säger våldtäktsoffret Brittany Higgins utanför parlamentet i Canberra.

Vid lunch, lokal tid, inleddes protester på gatorna i omkring 40 städer runt om i Australien – mot ojämställdhet och våld mot kvinnor.

Under parollen "march for justice" (marsch för rättvisa) samlades flera tusen personer, mestadels klädda i svart, utanför parlamentshuset i huvudstaden Canberra där parlamentet på måndagen inledde en sittning. Och det är händelser i just parlamentsbyggnaden om blåst liv i proteströrelsen som fått gehör över hela landet.

I februari vittnade Brittany Higgins, en tidigare medarbetare i det styrande Liberala partiet, om hur hon 2019 våldtogs av en manlig kollega inne i parlamentsbyggnaden. Higgins berättade om hur hon pressats till att inte anmäla händelsen och beskriver det som att "det behandlades som ett politisk problem".

Ytterligare kvinnor framträdde därefter med anklagelser mot mannen, som senare fick sparken för en annan företeelse.

– Det här är inte ett politisk problem, det är ett mänskligt problem. Och under de senaste veckorna har vi lärt oss hur vanligt det är att ha utsatts för sexuellt våld, säger Higgins från gräsmattan framför parlamentet.

Hon säger att även om premiärminister Scott Morrison gav henne en ursäkt genom media, så blev hon samtidigt motarbetad av hans medarbetare.

– Vi inser att systemet i grunden är trasigt, glastaket fortfarande är på plats och det finns betydande brister i maktstrukturerna i våra institutioner. Vi är här för att det är obegripligt att vi fortfarande måste utkämpa samma gamla, trötta kamp.

Efter det att Higgins berättat om vad hon har varit med om rapporterades det även om våldtäktsanklagelser mot en australisk minister. Den våldtäkten skulle ha inträffat 1988 mot en då sextonårig flicka när både hon och ministern var studenter. Justitieministern Christian Porter namngavs aldrig i rapporteringen, men trädde själv fram för att förneka det hela.

Porter riktar nu förtalsanklagelser mot public service-bolaget ABC, och menar att även om han inte namngavs så var det enkelt att identifiera honom i rapporteringen.

Organisationen som arrangerar måndagens protester har listat flera krav till politikerna. Exempelvis att alla folkvalda ska utbildas i frågor om sexuella trakasserier och att australiska parlament ska bestå av hälften kvinnor och hälften män år 2030. Man vill även att lagar kring könsdiskriminering ska skärpas, rapporterar ABC News.

Premiärminister Scott Morrison hade bjudit in flera av protesternas arrangörer för ett möte med honom bakom stängda dörrar. Något som man tackade nej till.

– Vi är 200 meter från hans kontor och det passar inte att vi träffar honom bakom stängda dörrar, speciellt när det handlar om sexuellt våld som ofta inträffar bakom stängda dörrar, säger arrangören Janine Hendry till Reuters.

Flera oppositionsledare var däremot på plats vid protesterna i Canberra liksom flera folkvalda vid demonstrationer runt om i landet.

Enligt projektet Counting Dead Women Australia dödas i snitt en kvinna i veckan i landet av våld i nära relationer.