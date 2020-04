Hundratals miljarder i EU:s coronakamp

Spänningarna är många när EU-ländernas finansministrar ska enas om hur coronakrisens ekonomiska effekter ska bekämpas.– Det största och mest ambitiösa paket som någonsin förberetts av eurogruppen, säger mötesbasen Mario Centeno.

I ett videouttalande hemifrån Lissabon manar den portugisiske eurogruppschefen till kraftsamling.

– Nu behöver vi en europeisk plan för att skydda de värst drabbade och se till att den inre marknaden kommer oskadd ut ur den här krisen. Det här handlar inte bara om att överleva viruset utan också få våra ekonomier på fötter igen, säger Mario Centeno inför tisdagens webbmöte, som inleddes vid 15-tiden.

Formellt är det euroländernas finansministrar som sitter samlade vid sina datorer. Även de övriga ländernas ministrar är dock inbjudna, precis som flera av de tyngsta topparna i EU:s olika institutioner.

Euroländernas finansministrar håller ett informellt webbmöte på tisdagen, med start klockan 17 finsk tid och med en avslutande presskonferens inplanerad till tidigast klockan 21. Mötet är "inkluderande" – det vill säga öppet även för de åtta EU-länder, däribland Sverige, som inte ingår bland de 19 i eurozonen. Agendan är kortfattad och innehåller bara två punkter: uppföljning av stats- och regeringschefernas videokonferens den 26 mars om svaret på covid-19-krisen och övriga frågor Formellt fattas inga beslut av mötet. Eventuella överenskommelser förs i stället vidare till andra möten eller skriftliga beslutsprocedurer.

Finansministrarna fick den 26 mars två veckor på sig att ta fram ett ekonomiskt svar på coronakrisen. Ordern kom från EU:s stats- och regeringschefer efter ett infekterat webbtoppmöte där framför allt Italien och Spanien tryckte på för kraftfulla åtgärder – med Nederländerna och Österrike som främsta nej-sägare.

Vad som nu diskuteras är i huvudsak tre olika spår – för nationer, för företag och för enskilda. Summorna är rejäla med totalt 540 miljarder euro.

För länderna föreslås lån på upp mot 240 miljarder euro bli tillgängliga via euroländernas räddningsfond ESM.

För små och medelstora företag talas om ytterligare 200 miljarder euro i lån från Europeiska investeringsbanken, EIB.

Och för arbetstagarna erbjuds EU-kommissionens korttidsarbetsprogram Sure, med 100 miljarder euro i lån för att hjälpa stater att täcka upp med löner när arbetsgivarna drar ned på arbetstiden.

Kraftfullt och bra, tycker exempelvis Tysklands finansminister Olaf Scholz som försvarade planerna i en debattartikel i tidningar i Spanien, Italien, Frankrike, Grekland och Portugal i måndags.

Länderna i syd vill dock gå ännu längre och har upprepade gånger manat till framtagandet av gemensamma euroobligationer. Det skulle ge möjlighet för alla euroländer att låna på samma nivå – oavsett om ekonomin är stabil sedan tidigare eller härjad av eurokris och statsskuld.

Eurochefen Mario Centeno betonar vikten av att länderna lovar rejält inför framtiden.

– I dag kommer jag att be ministrarna om ett tydligt åtagande kring en samordnad, ansenlig återhämtningsplan. Vi vet att det inte går att prata om business as usual just nu. Vi måste visa våra medborgare att EU försvarar dem. EU måste stå upp för dem, manar Centeno inför mötet.

Att hitta en kompromiss som alla kan acceptera målas upp som avgörande för hela unionen.

"EU är dömt att gå under om det inte kan visa en exceptionell solidaritet för att kontraslå mot denna pandemi som skördar tiotusentals liv på dess mark", skriver exempelvis belgiska tidningen Le Soir i sin huvudledare inför tisdagens möte.