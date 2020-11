Tusentals hushåll utan el på västkusten

Många hushåll i Österbotten, Södra Österbotten och Åboland är utan el.

Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i Österbotten. Vid tretiden på måndag eftermiddag var över 3 250 hushåll i Vasa elnäts område utan el.

Vasa Elnät har höjt sin beredskap på grund av stormen. Bolaget uppmanar sina kunder att inte själv röja fallna träd. Både röjnings- och reparationsarbeten bör göras av proffs.

Stormen har även påverkat södra Österbotten och Åboland. Vid tretiden på måndag eftermiddag var närmare 3 000 av elbolaget Carunas kunder utan el. Speciellt drabbade är Kristinestad, Närpes, Pargas, Houtskär och Korpo.

Stormen tilltar under eftermiddagen. Under kvällen väntas kraftiga vindbyar med en hastighet på upp till 25 meter per sekund mellan Vasa och Uleåborg. Mot natten försvagas vinden.

Finlands miljöcentrals översvämningscenter varnar även för översvämningar i Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland och Nyland.