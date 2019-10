Syrien Turkisk militär förbereder militär insats i Syrien

Donald Trump gav grönt ljus åt Turkiet att gå in militärt i nordöstra Syrien. Efter ett dygns kritik backade han något, och varnade Turkiet för att gå för långt.– Då kommer de att lida under vår vrede och en extremt decimerad ekonomi, sade Trump.Turkiet svarande med att de är redo att gå in i Syrien.