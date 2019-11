Turkiet inleder deportering av IS-fångar – finska UM har inte fått besked via officiella kanaler

Turkiet inleder deporteringar av personer som misstänks tillhöra terrorrörelsen IS på måndag. Utrikesministeriet har inte via officiella kanaler fått information om de turkiska planerna.

Uppgiften om deportering kommer från Turkiets inrikesminister Süleyman Soylu.

Turkiet har under en längre tid kritiserat europeiska länder för att inte ha tagit emot egna medborgare som rest för att ansluta sig till IS och senare tagits till fånga. Ankara hotar nu att även skicka tillbaka IS-fångar med tidigare dubbelt medborgarskap, vars medborgarskap dragits in ett av hemländerna.

– Vi säger till dem: Vi skickar tillbaka dessa personer till er, och vi börjar med det från och med måndag, säger Soylu enligt den statliga nyhetsbyrån Anatolia i ett tal i Ankara.

– Vi kommer att skicka tillbaka tre, fem, tio personer. Det finns inget sätt att undkomma detta, vi skickar dem tillbaka till er. Sedan får ni göra hur ni vill med dem, säger Soylu med hänvisning till de länder som kan bli mottagare.

Vid Utrikesministeriets pressjour är man medveten om nyhetsrapporteringen från Turkiet men har inte via officiella kanaler fått besked om de aviserade deporteringarna.

Tidigare har Soylu sagt att Turkiet har fängslat närmare 1 200 utländska medborgare som ingått i terrorrörelsen IS. I de senaste insatserna i norra Syrien har man tagit 287 misstänkta medlemmar i IS.

Det internationella regelverket är otydligt vart personer som saknar medborgarskap ska skickas. Storbritannien har fråntagit omkring 100 personer deras brittiska medborgarskap på grund av delaktighet i terrorrörelser. Både Storbritannien och Frankrike har undvikit att ratificera en internationell konvention från 1961, som gör det olagligt att frånta någon ett medborgarskap.

Det är osäkert var de fängslade personerna hålls, om de befinner sig i turkiskkontrollerade områden i Syrien eller i Turkiet.

Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan ska träffa ledarna för Storbritannien, Tyskland och Frankrike i ett informellt toppmöte i samband med ett Nato-möte i London 3–4 december.

Uppgiften kommer från president Erdogans rådgivare Ibrahim Kalin. Kritiken från Angela Merkel, Emmanuel Macron och Boris Johnson över den turkiska invasionen i norra Syrien har varit tydlig.

Erdogan i sin tur har kritiserat länderna för att ha ställt sig på vad han beskriver som terroristernas sida, med hänvisning till kurdisk milis i Syrien som stöds av bland andra USA.

Mötet lär även röra Turkiets hot om att skicka fängslade terrormedlemmar till de tre länderna.