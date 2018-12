Börsveckan: Turbulenta tider

Som investerare måste du kontinuerligt rannsaka din marknadssyn och vara beredd att byta fot, om nya fakta i målet talar för att revidera dina slutsatser.

Det är turbulenta tider på finansiella marknader. Som sannolikt framgått i denna spalt är vi konstruktivt optimistiska till förutsättningarna för aktiemarknaden inför 2019. Men som investerare måste du kontinuerligt rannsaka din marknadssyn och vara beredd att byta fot, om nya fakta i målet talar för att revidera dina slutsatser. Eller som den välkända engelske ekonomen Keynes syrligt uttryckte i en debatt; When the facts change, I change my mind. What do you do, Sir?

Med detta sagt så tycker jag mig, trots allt, avläsa att viljan att vara investerad i aktiemarknaden, under senare tid, eroderat främst på grund av spridda politiska händelser (utspel kring handelsdispyten mellan USA och Kina, spekulationer om OPECs ambitioner vad gäller oljepriset, häktningen av det ledande kinesiska telekombolaget Huaweis finansdirektör, spekulationer om fler eller färre räntehöjningar i USA, risken för ett avtalslöst frånfälle av Storbritannien ur EU); det vill säga enskildheter, vilka i sig, inte brukar ha varaktig bäring på börsen, så länge den underliggande fundamentala trenden är rimligt intakt. Bakom krutröken i finansiella marknader förnimmer vi att inkommande statistik är tillräckligt robust för att underbygga vårt scenario för bolagens vinstutveckling 2019.

I veckan har vi fått data som visar på ytterligare ökad tillförsikt i USA:s industri- och tjänstesektor (ISM) vilket borde föranleda ökade investeringar bland företagen. Vi har också fått bekräftat en stark arbetsmarknad där en stigande löneökningstakt kommer hushållen tillgodo. Notera att hushållens konsumtion motsvarar närmare 70 procent av USA:s ekonomi och så länge företag och konsumenter är rimligt konfidenta är det svårt att måla upp en alltför dyster bild av 2019.

På aktiemarknaden finns tydligt värderingsstöd vid nuvarande kursnivåer. Osäkerheten ligger i vinstutsikterna.

Vi räknar med att prognoserna för vinsttillväxten 2019 kommer att justeras ned, mot bakgrund av kursfall och ökad osäkerhet om konjunkturen, men ser inget i nuläget som signifikant ändrar vår syn vad gäller ekonomin och bolagsvinster inför kommande år.

Analytikernas prognosjusteringar brukar ligga cirka 90 dagar efter kursrörelser och riktningsförändringar av ledande indikatorer. Om historien är någon vägledning kommer analytiker att sänka vinstestimaten för 2019 och 2020 inför nästa rapportperiod. Frågan är bara; hur mycket estimaten kommer att justeras ned? I nuläget diskonteras sänkningar på 15–20 procent i många cykliska bolag. Det ser vi som överdrivet pessimistiskt och räknar med att riskaptiten på aktiemarknaden gradvis bör förstärkas i linje med habil ekonomisk statistik och ett rimligt nyhetsflöde från bolagen.

Men vi får samtidigt vara ödmjuka och inte underskatta marknadens kollektiva visdom som i nuläget pekar mot en brant fallande konjunktur. Lättar inte dimman under kommande veckor riskerar pessimismen att bli självuppfyllande då bolagsledningar och konsumenter kan komma att lamslås av det osäkra klimatet. Eller, hur var det nu Keynes uttryckte saken …