Turbonegros sångare Hank von Helvete död

Sångaren och skådespelaren Hans-Erik Dyvik Husby – mer känd under artistnamnet Hank von Helvete – är död, rapporterar norska medier. Han blev 49 år gammal.

Familjemedlemmar bekräftar dödsfallet för Tvedestrandsposten. Hans-Erik Dyvik Husby efterlämnar dottern Else Victoria som han har tillsammans med exhustrun Gro Skaustein.

Dyvik Husby blev känd som sångare i rockbandet Turbonegro. Med låtar som Are you ready (for some darkness), City of satan och I got erection har bandet många fans runt om i världen, långt bortom Norges gränser, men inte minst i Tyskland och Finland.

I Sverige är han även bekant för sin gestaltning av vissångaren Cornelis Vreeswijk i regissörens Amir Chamdins film Cornelis från 2010.

I samband med filmen spelade han in en skiva med musik av Cornelis Vreeswijk, I ljuset av Cornelis. Han åkte på turné i Sverige med Cornelis son Jack Vreeswijk.

Den mångsidige Dyvik Husby har även synts i norsk tv, bland annat som domare i Idol 2011, skriver Nettavisen. Han har medverkat i den norska melodifestivalen 2013 och 2019, och spelat Jesus i Jesus christ superstar på norska scener.

2018 kom soloalbumet Egomania och sommaren 2020 hans sista album Dead. På senare år gick han under artistnamnet "Hank von Hell".

Dyvik Husby finns i rollistan till den kommande Netflix-serien Clark, där Bill Skarsgård spelar den svenske brottslingen Clark Olofsson.

Bandkollegan Thomas Seltzer berättar att Turbonegro planerat att bjuda in Hank von Helvete att gästa bandet igen 2023, skriver VG.

"Jag har aldrig varit mer sorgsen än jag är i kväll", skriver Seltzer i ett inlägg på Facebook. "Vila i frid min galna, charmerande, djävulska, plågade, älskvärda och smarta lillebror."

Seltzer, känd som Happy Tom i det norska bandet, var kollega med Dyvik Husby från 1993 till det att Husby lämnade bandet 2009. Det senaste året har Seltzer och de andra bandmedlemmarna i hemlighet planerat att fira Turbonegro-albumet Apocalypse dudes 25-årsjubileum nästa år. "Det var något vi hade sett fram emot att få presentera för dig, Chris och Pål inom de närmaste månaderna. Så blev det inte", skriver Seltzer.

Hans-Erik Dyvik Husby berättade 2012 i sin självbiografi Hank om sin mångåriga kamp mot alkoholen och drogerna. Där skildrade han missbruket som en flykt och något han inte kunde få kontroll över, skriver Nettavisen.

När han uppträdde på ett arrangemang med organisationen Hjertefred den 7 november i år ville han sätta fokus på mäns psykiska ohälsa.

Där berättade han om hur det var att förlora sin mor i ung ålder, nära vänners bortgång och att han själv varit nära döden.

"Han beskriver sig själv som en smärtängel med svart bälte i sorg. Vi beskriver han som en varm, klok och god medmänniska", skrev Hjertefred på Instagram efteråt.

Modern dog i cancer när han var sex år gammal. I en intervju med VG 2011 berättade han om hur han ser på sig själv.

– Vi är alla människor. Folk känner mig först och främst som rockstjärna, skådespelare, artist och en person med starka åsikter. Ibland är jag tuff, ibland är jag liten. Det är bra att även få visa det. Jag är som vem som helst.