Tung IFK-debut för Henrik Borgström

Henrik Borgström glömmer gärna sin första ligamatch i HIFK-dressen. Efter hemmaförlusten mot KooKoo har rödtröjorna bara tagit två trepoängare på sina tio senaste matcher.

Henrik Borgström gjorde debut i HIFK:s ligalag då han spelade i hemmamatchen mot KooKoo. Borgström, som de fyra senaste säsongerna spelat i Nordamerika, gjorde samtidigt ligadebut.

23-åringen reserverades i första omgången i NHL-draften 2016 och har hunnit spela 58 matcher i NHL innan han debuterade i ligan.

Att han inte spelat sedan i våras syntes. Tajmningen var inte den bästa, skridskoåkningen något seg och han hade svårt att komma in i matchen.

– Det kändes kul att äntligen få spela. Jag gör väl en helt ok insats också om benen inte riktigt fungerade som jag är van vid och jag blev trött rätt snabbt. Nu ska jag vänja mig vid matchtempot igen, säger Borgström till C More efter matchen.

Han har skrivit kontrakt med IFK för hela säsongen också om han har en klausul i kontraktet som tillåter honom flytta till NHL då säsongen kör i gång i Nordamerika. Något NHL-kontrakt har den resliga centern inte men Florida Panthers äger hans spelarrättigheter.

IFK har inte imponerat i höst och det gjorde laget minsann inte heller mot KooKoo. Öppningsspelet är stundtals riktigt svagt, de organiserade anfallen saknas och spelarna verkar inte riktigt veta vad de ska göra på isen. Att IFK, på grund av enorma skadeproblem, hamnar spela med olika uppställningar så gott som varje match underlättar inte tränaren Jarno Pikkarainens arbete.

Joonas Lyytinens två mål var en klen tröst för laget då KooKoo tog hem segern efter förlängning.

– Det är inte kul att förlora . Jag tycker vi hade tillräckligt många bra lägen för att kunna avgöra matchen. I stället släpper vi in dem tillbaka två gånger och förlorar sedan. Vi kan inte vara nöjda med den här kvällen, säger Borgström i tv-intervjun.

Laget försöker ta revansch på sig själva på fredag då KalPa besöker Ishallen.