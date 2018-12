Iivo Niskanens fristilssatsning gav inte några omedelbara resultat.

Vet inte var jag ska börja. Eller sluta.

Den mest utslagsgivande banprofilen i världscupen. Tungt före. Förhållanden där Krista Pärmäkoski, Matti Heikkinen och – med visst förbehåll, läs vidare – Iivo Niskanen borde briljera.

Jämfört med förra veckan var Pärmäkoski tio sekunder närmare segraren Therese Johaug i Lillehammer. Sträckan: densamma, 10 km. Stilen denna gång fri, då det förra gången var klassiskt som gällde. Placeringen: snäppet bättre, femma.

– Det var helt Thereses före, säger Pärmäkoski.

Misstänker att det kommer att vara "Thereses före" många gånger i vinter. Norskan lär vara oslagbar i allt utom sprint och eventuellt masstart om det är tillräckligt enkla banprofiler.

Pärmäkoski närmar sig dock storformen och slåss säkert om tätplaceringarna i söndagens klassiska jaktstart, där hon går ut som sexa. Hon säger att hon känner sig bättre än för en vecka sedan i Ruka.

– Det blir bättre för varje vecka.

Landslagsdebutanten Susanna Saapunki var lördagens blåvita ljusglimt, med karriärens bästa placering i världscupen. Enligt Iltalehti har hon registrerat 83 ml/kg i syreupptagningsförmåga, vilket skulle placera henne i Johaugs division (enligt mina uppgifter ger den nya utrustningen i Kihu i Jyväskylä lite för höga siffror). Som en fotnot har Marit Bjørgen som mest registrerat kring 70 ml/kg. Oavsett, 21:a plats i tungt före i tunga spår är 9,5 av 10 för Saapunki.

Laura Mononen ligger fortfarande en minut från den nivån där hon borde vara. För två år sedan var hon tia i Lillehammer, dryga halva minuten bakom segraren Jessica Diggins. Resten av de blåvita damerna mötte inte heller särskilt stora förväntningar i fristil.

Precis som väntat gör Sveriges stortalang Ebba Andersson sitt stora genombrott i vinter, men kanske ändå oväntat att se henne som tvåa i Lillehammer – bara nio sekunder bakom Johaug. Enda frågetecknet: håller hennes form i sig hela vintern? Mera specifikt: kan hon höja sin nivå, när alla andra närmar sig sin toppform?

Iivo Niskanens omtalade fristilssatsning gav inte några omedelbara resultat i Lillehammer. I själva verket var han betydligt närmare täten för två år sedan i Lillehammer, då han var 27:a och bara 54,5 sekunder bakom segraren Calle Halfvarsson över 10 km. Den här gången 22:a, 1.34,2 bakom Sjur Røthe på 15 km.

– Tung dag, säger han.

– Den sista femman var ganska tung. Avståndet till täten blev rätt så stort.

Matti Heikkinen tog 30:e plats, 1.51,2 bakom Røthe. Senast Heikkinen gjort ett bra lopp var i Toblach i december för ett år sedan, då han var åtta i fristil och sexa i klassisk stil. OS-förberedelserna gick helt över och tillsammans med tränaren Toni Roponen har han tydligen inte lyckats korrigera kursen under sommaren. Banprofilen i Lillehammer borde vara perfekt för Heikkinen. Men om det inte fungerar så fungerar det ännu sämre i tungt före.

Lari Lehtonen och Anssi Pentsinen har en bit att förbättra ifall någon av dem ska bli aktuell för Finlands tredje stafettsträcka i VM. Hakola mötte inte stora förväntningar på 15 km fritt, men tack vare fredagens sprint ligger han bäst av finländarna i sammandraget inför dagens jaktstart, sexa. Johannes Høsflot Klæbo, Calle Halfvarsson och Alexander Bolsjunov lär komma ganska fort ikapp, så bara att ta rygg.

Världscupen i längdåkning, Lillehammer

herrar, 15 km (f)

1) Sjur Røthe, Norge, 36.34,0, 2) Didrik Tønseth, do, +6,0 3) Denis Spitsov, Ryssland, +28,6, 4) Dario Cologna, Schweiz, +38,3, 5) Andrej Melnitjenko, Ryssland, +40,6, 6) Andrew Musgrave, Storbritannien, +45,1, 7) Emil Iversen, Norge, +45,5, 8) Simen Hegstad Krueger, do, +47,0, 9) Hans Christer Holund, do, +48,7, 10) Martin Johnsrud Sundby, do, +49,2.

finländare:

22) Iivo Niskanen +1.34,2, 30) Matti Heikkinen +1.51,2, 41) Lari Lehtonen FIN + 2.17,1, 51) Ristomatti Hakola FIN + 2.40,8, 69) Anssi Pentsinen + 3.39,6, Joni Mäki dnf Antti Ojansivu dnf, Martti Jylhä dnf

damer, 10 km (f)

1) Therese Johaug, Norge, 26.22,4, 2) Ebba Andersson, Sverige, +9,2, 3) Charlotte Kalla, do, +15,7, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge, +34,8, 5) Krista Pärmäkoski, Finland, +43,5, 6) Ragnhild Haga, Norge, +55,9, 7) Teresa Stadlober, Österrike, +1.01,9, 8) Heidi Weng, Norge, +1.08,1, 9) Sadie Bjornsen, USA, +1,17,0, 10) Ida Ingemarsdotter, Sverige, +1.22,0.

övriga finländare:

21) Susanna Saapunki +1.59,7, 27) Laura Mononen +2.09,7, 55) Johanna Matintalo +4.03,0, 61) Katri Lylynperä +4.14,5, 66) Andrea Julin +4.24,3

Minitouren i Lillehammer

Minitouren i Lillehammer avslutas på söndag med en jaktstart, 10/15 km klassiskt. Så här startar åkarna i toppen:

herrar:

1) Sjur Røthe, Norge +0,0, 2) Didrik Tønseth, Norge, +1,8, 3) Emil Iversen, Norge +11,5, 4) Denis Spitsov, Ryssland +32,7, 5) Andrej Melnitjenko, Ryssland +37,8, 6) Ristomatti Hakola +13,4.

damer:

1) Charlotte Kalla, Sverige +0,0, 2) Therese Johaug, Norge + 2,5, 3) Ebba Andersson, Sverige + 14,3, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge +19,8, 5) Ragnild Haga, Norge + 38,0, 6) Krista Pärmäkoski, Finland +39,3.

