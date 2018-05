Att Skatteverket har slopat sina deklarationslådor verkar inte ha nått alla svenskar. I stället var det många som ilsket petade in sina lappar i golvspringan under dörren till skattekontoret. Trots det är myndigheten Sveriges populäraste.

För några år sedan när papper var kung var deklarationen något helt annat. Med penna och kalkylator svettades skattebetalaren framför de gula lapparna med en stor portion ångest i magen. Var man ute i sista stund rusade man för att lämna på lådan utanför skattekontoren. Vid gamla Skatteskrapan i Stockholm brukade det vara folkfest. Gatumusikanter spelade och det såldes korv och glass. Bilar stannade mitt i gatan och förarna rusade till lådorna. Det var det enda tillfället på året då man inte kände sig ensam i sin ovana att prokrastinera.

Men efter att någon kastat ned brinnande föremål bland deklarationerna beslutade Skatteverket att plocka bort sina öppna brevlådor i fjol. De hade blivit en säkerhetsrisk. Den som vill lämna sin deklaration fysiskt måste nu ta sig till myndigheten under kontorstider vilket inte alla kan.

Det fick folk erfara i veckan. I stället för lådor möttes de av stängda dörrar. I desperation låg deklaranterna på marken utanför och försökte med blödande nagelband pilla in sina lappar i dörrspringorna i hopp om att de skulle godkännas. Kan det vara själva sinnebilden för den plikttrogna svensken?

De som på onsdagen dök upp när kontoren var öppna blev inte gladare. Köerna ringlade långa eftersom varje inlämning av deklarationen skulle övervakas av personal. Med böjd nacke stegade medborgarna fram en och en och släppte sin last. Kaoset och springet kring lådorna var förbytta till raka led av skamsna sista minuten-människor.

Visst, det går att logga in via internet och deklarera. Jo, det går att ringa in till en telefonsvarare. Ja, det går att skicka ett SMS. (I Sverige måste man på något sätt bekräfta den deklaration som Skatteverket har skickat annars väntarförseningsavgifter).

En internetmotståndare skulle kanske misstänka att myndigheten sparar in på personaltimmar genom att tvinga folk att sköta allt digitalt. Brinnande deklarationslådor kan ju inte vara ett omfattande hot på nationell nivå. Men tiderna förändras. Skatteskrapan på Söder är numera studentbostäder och längst upp huserar en bar.

Skatteverket har meddelat att det kommer att godkänna deklarationerna på golvet. En presstalesperson med nallebjörnsröst försäkrade att fristen också skulle skjutas upp så alla pappersdeklaranter fick chansen att göra rätt för sig. Med sådan service är det inte för inte som Skatteverket rankas som Sveriges populäraste myndighet. I vilket annat land skulle den myndighet som varje år klår dig på en stor del av lönen också ha bäst kundbetyg?

Peter Al Fakir Journalist bosatt i Stockholm.