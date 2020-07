Tullen och CKP klara med omfattande förundersökning

Utredningen omfattar bland annat smuggling, läkemedelsbrott och dopningsbrott.

Tullen och Centralkriminalpolisen (CKP) har sedan hösten 2019 undersökt en omfattande brottshelhet. Misstanken handlar om anskaffning, import och försäljning av läkemedel och dopningspreparat under de tre senaste åren.

Preparaten har i huvudsak sålts på olika marknadsplatser på det anonyma Tor-nätet och skickats till kunderna via posten. Värdet uppgår till 350 000 euro. Det handlar om stora mängder av olika preparat som tagits in i landet av kurirer eller per post, bland annat 100 000 tabletter dopningsmedel.

"Vid förundersökningen har nästan 20 personer hörts och varit gripna, och två sitter fortfarande häktade", säger kriminalöverkommissarie Teemu Mäntyniemi från Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.

Det kom också fram att personerna som misstänks för brott hade skaffat en maskin de skulle tillverka tabletter med. De hann dock aldrig påbörja detta.

Dopningsmedlen har anskaffats huvudsakligen från Baltikum, Rumänien och Bulgarien. Utredningen omfattar bland annat smuggling, läkemedelsbrott och dopningsbrott.